Режисером стрічки став Даррен Аронофський, а сам фільм є екранізацією одноіменного роману Гюберта Селбі-молодшого 1978 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про сюжет та подробиці акторського складу.

Рекомендуємо Український фільм "Потяг "Червона Рута"" викликав справжній ажіотаж у Threads

Що відомо про фільм "Реквієм за мрією"?

Іноді, коли все навколо втомлює, ідеальним планом на вечір може стати просто поплакати. Відмінним супутником у цьому стане високорейтингова драма "Реквієм за мрією".

Фільм має високі глядацькі оцінки – 8,3 бала на IMDb. Це неймовірна режисерська робота з потужним сюжетом і сильним акторським складом, у якій глядач проживає кожну хвилину разом із головними героями.

Головні ролі у фільмі "Реквієм за мрією" зіграли Джаред Лето, Дженніфер Конеллі, Еллен Берстін, Марлон Ваянс, Крістофер МакДональд, Луїза Лассер.



Фільм "Реквієм за мрією" / Кадр із фільму

Про що сюжет фільму "Реквієм за мрією"?

Сюжет розгортається навколо вдови Сари, яка ростить сина Гаррі – милого, але безхарактерного хлопця. Сара отримує шанс виграти мільйон у телевізійній грі. Для цього вона прагне позбутися зайвої ваги та постати перед камерами у найвигіднішому світлі. Але в цьому прагненні вона починає буквально божеволіти.

У цей час син Гаррі та його подруга Меріон також переживають непрості моменти. Фільм показує, як герої, намагаючись втекти від самих себе, потрапляють у ілюзорний світ мрій, що призводить до справжньої руйнації, коли вони знову стикаються з реальністю.

"Реквієм за мрією": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця стрічка – про справжню трагедію, про те, як наркозалежність може привести людину до глибокої кризи. Після перегляду "Реквієму за мрією" хочеться просто лежати та замислитися над власним життям і тим, що щойно відбулося на екрані.

Якщо ви готові зануритися у складну та глибоко психологічну історію, "Реквієм за мрією" стане ідеальним вибором.