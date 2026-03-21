Режиссером ленты стал Даррен Аронофский, а сам фильм является экранизацией одноименного романа Гюберта Селби-младшего 1978 года. В материале 24 Канала рассказываем о сюжете и подробностях актерского состава.

Что известно о фильме "Реквием по мечте"?

Иногда, когда все вокруг утомляет, идеальным планом на вечер может стать просто поплакать. Отличным спутником в этом станет высокорейтинговая драма "Реквием по мечте".

Фильм имеет высокие зрительские оценки – 8,3 балла на IMDb. Это невероятная режиссерская работа с мощным сюжетом и сильным актерским составом, в которой зритель проживает каждую минуту вместе с главными героями.

Главные роли в фильме "Реквием по мечте" сыграли Джаред Лето, Дженнифер Конелли, Эллен Берстин, Марлон Ваянс, Кристофер МакДональд, Луиза Лассер.



Фильм "Реквием по мечте" / Кадр из фильма

О чем сюжет фильма "Реквием по мечте"?

Сюжет разворачивается вокруг вдовы Сары, которая растит сына Гарри – милого, но бесхарактерного парня. Сара получает шанс выиграть миллион в телевизионной игре. Для этого она стремится избавиться от лишнего веса и предстать перед камерами в самом выгодном свете. Но в этом стремлении она начинает буквально сходить с ума.

В это время сын Гарри и его подруга Мэрион также переживают непростые моменты. Фильм показывает, как герои, пытаясь убежать от самих себя, попадают в иллюзорный мир мечты, что приводит к настоящему разрушению, когда они снова сталкиваются с реальностью.

"Реквием по мечте": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта лента – о настоящей трагедии, о том, как наркозависимость может привести человека к глубокому кризису. После просмотра "Реквиема по мечте" хочется просто лежать и задуматься над собственной жизнью и тем, что только что произошло на экране.

Если вы готовы окунуться в сложную и глубоко психологическую историю, "Реквием по мечте" станет идеальным выбором.