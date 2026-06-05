10 фильмов, которые вышли в свет в далеком 2006 году

В этом году некоторым популярным фильмам исполняется 20 лет с момента выхода. Казалось, что еще вчера мы впервые их смотрели по телевизору, а сегодня осознаешь с какой скоростью летит время.

Из-за этого 24 Канал решил вспомнить некоторые фильмы, которые 20 лет назад были довольно популярными.

Обратите внимание Новые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за ночь

"Отступники, 2007

Рейтинг IMDb: 8,5

В центре сюжета двое мужчин – полицейского мафии и мафиозного шпиона в полиции. У каждого из них есть двойная жизнь и самое острое то, что в любой момент их тайны могут быть раскрыты.

"Отступники": смотрите онлайн трейлер фильма

"300 спартанцев", 2006

Рейтинг IMDb: 7,6

События фильма рассказывают о битве при Фермопилах в 480 до нашей эры, в которой триста отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса.

"300 спартанцев": смотрите онлайн трейлер фильма

"007: Казино Рояль", 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

После двух успешных убийств Бонд получит статус "007". Он выслеживает террористов в разных уголках мира, что выводит его на Ле Шиффра – гениального банкира, который отмывает деньги для преступных синдикатов.

Бонд срывает теракт Ле Шиффра в Майами, взрывая прототип авиалайнера. Из-за этого банкир теряет $150 млн, принадлежащих влиятельным клиентам.

"007: Казино Рояль": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы вышли в 2006 году?

"Парфюмер: История одного убийцы";

"Иллюзионист";

"Дьявол носит "Prada"";

"Отдых по обмену";

"Дом у озера";

"Код Да Винчи";

"Ночь в музее".

Также рекомендуем обратить внимание, что вышел новый трейлер "Ледникового периода". Премьера мультфильма запланирована на 4 февраля 2027 года.