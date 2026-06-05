10 фильмов, которые вышли в свет в далеком 2006 году
В этом году некоторым популярным фильмам исполняется 20 лет с момента выхода. Казалось, что еще вчера мы впервые их смотрели по телевизору, а сегодня осознаешь с какой скоростью летит время.
Из-за этого 24 Канал решил вспомнить некоторые фильмы, которые 20 лет назад были довольно популярными.
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"Отступники, 2007
Рейтинг IMDb: 8,5
В центре сюжета двое мужчин – полицейского мафии и мафиозного шпиона в полиции. У каждого из них есть двойная жизнь и самое острое то, что в любой момент их тайны могут быть раскрыты.
"Отступники": смотрите онлайн трейлер фильма
"300 спартанцев", 2006
Рейтинг IMDb: 7,6
События фильма рассказывают о битве при Фермопилах в 480 до нашей эры, в которой триста отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса.
"300 спартанцев": смотрите онлайн трейлер фильма
"007: Казино Рояль", 2006
Рейтинг IMDb: 8,0
После двух успешных убийств Бонд получит статус "007". Он выслеживает террористов в разных уголках мира, что выводит его на Ле Шиффра – гениального банкира, который отмывает деньги для преступных синдикатов.
Бонд срывает теракт Ле Шиффра в Майами, взрывая прототип авиалайнера. Из-за этого банкир теряет $150 млн, принадлежащих влиятельным клиентам.
"007: Казино Рояль": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы вышли в 2006 году?
- "Парфюмер: История одного убийцы";
- "Иллюзионист";
- "Дьявол носит "Prada"";
- "Отдых по обмену";
- "Дом у озера";
- "Код Да Винчи";
- "Ночь в музее".
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