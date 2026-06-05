Через це 24 Канал вирішив пригадати деякі фільми, які 20 років тому були доволі популярними.

Зверніть увагу Нові мінісеріали Netflix, які можна подивитись за ніч

"Відступники, 2007

Рейтинг IMDb: 8,5

У центрі сюжету двоє чоловіків – поліцейського мафії та мафіозного шпигуна у поліції. У кожного з них є подвійне життя та найгостріше те, що у будь-який момент їхні таємниці можуть бути розкритими.

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"Відступники": дивіться онлайн трейлер фільму

"300 спартанців", 2006

Рейтинг IMDb: 7,6

Події фільму розповідають про битву при Фермопілах у 480 до нашої ери, в якій триста відважних спартанців на чолі зі своїм царем Леонідом перегородили шлях багатотисячній армії перського царя Ксеркса.

"300 спартанців": дивіться онлайн трейлер фільму

"007: Казино Рояль", 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

Після двох успішних убивств Бонд отримає статус "007". Він вистежує терористів у різних куточках світу, що виводить його на Ле Шиффра – геніального банкіра, який відмиває гроші для злочинних синдикатів.

Бонд зриває теракт Ле Шиффра у Майамі, підриваючи прототип авіалайнера. Через це банкір втрачає $150 млн, які належать впливовим клієнтам.

"007: Казино Рояль": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми вийшли у 2006 році?

"Парфумер: Історія одного вбивці";

"Ілюзіоніст";

"Диявол носить "Prada"";

"Відпочинок по обміну";

"Будинок біля озера";

"Код Да Вінчі";

"Ніч у музеї".

Також рекомендуємо звернути увагу, що вийшов новий трейлер "Льодовикового періоду". Прем'єра мультфільму запланована на 4 лютого 2027 року.