Через це 24 Канал вирішив пригадати деякі фільми, які 20 років тому були доволі популярними.
Зверніть увагу Нові мінісеріали Netflix, які можна подивитись за ніч
"Відступники, 2007
Рейтинг IMDb: 8,5
У центрі сюжету двоє чоловіків – поліцейського мафії та мафіозного шпигуна у поліції. У кожного з них є подвійне життя та найгостріше те, що у будь-який момент їхні таємниці можуть бути розкритими.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Відступники": дивіться онлайн трейлер фільму
"300 спартанців", 2006
Рейтинг IMDb: 7,6
Події фільму розповідають про битву при Фермопілах у 480 до нашої ери, в якій триста відважних спартанців на чолі зі своїм царем Леонідом перегородили шлях багатотисячній армії перського царя Ксеркса.
"300 спартанців": дивіться онлайн трейлер фільму
"007: Казино Рояль", 2006
Рейтинг IMDb: 8,0
Після двох успішних убивств Бонд отримає статус "007". Він вистежує терористів у різних куточках світу, що виводить його на Ле Шиффра – геніального банкіра, який відмиває гроші для злочинних синдикатів.
Бонд зриває теракт Ле Шиффра у Майамі, підриваючи прототип авіалайнера. Через це банкір втрачає $150 млн, які належать впливовим клієнтам.
"007: Казино Рояль": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми вийшли у 2006 році?
- "Парфумер: Історія одного вбивці";
- "Ілюзіоніст";
- "Диявол носить "Prada"";
- "Відпочинок по обміну";
- "Будинок біля озера";
- "Код Да Вінчі";
- "Ніч у музеї".
Також рекомендуємо звернути увагу, що вийшов новий трейлер "Льодовикового періоду". Прем'єра мультфільму запланована на 4 лютого 2027 року.