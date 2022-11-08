Фильмы с самым сексуальным мужчиной планеты Крисом Эвансом для теплых вечеров

Голливудский актер Крис Эванс, получивший известность благодаря роли Стива Роджерса в фильмах Marvel, стал самым сексуальным мужчиной планеты. Узнайте, какие фильмы со звездой заслуживают внимания киноманов.

По случаю этого события редакция Кино 24 подготовила 5 лент, которые следует просмотреть. От драматических лент до комедий и детективов – Крис Эванс, ставший самым сексуальным мужчиной планеты в 2023 году, сможет удивить вас непревзойденными и убедительными образами.

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Фильмы с Крисом Эвансом, которые вам понравятся

Некоторые из фильмов с Крисом Эвансом войдут в историю как величайшие блокбастеры всех времен, например, из франшизы "Мстители", в которой он играет Стива Роджерса, также известного как Капитан Америка, а также некоторые трогательные истории из жизни. Кроме лент Marvel, Эванс сыграл в немало интересных проектах. Сегодня мы расскажем о них.

Серый человек

Это фильм по шпионскому роману Марка Грини. Бюджет фильма составит более 200 миллионов долларов. Его считают самым дорогим проектом в истории Netflix. Крис Эванс сыграл агента-мошенника.

"Серый человек" 2022: смотрите трейлер

Ножи наголо

Это увлекательный детектив Райана Джонсона. Крис Эванс играет внука Харлана Тромби, писателя, найденного мертвым при загадочных обстоятельствах. Его персонаж, Рэнс Драйсдейл, невыносим и хитер, но имеет неоспоримый вкус в одежде.

"Ножи наголо" 2019: смотрите трейлер фильма

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Сердце вдребезги

Главный герой, которого сыграл Эванс, получает предложение написать сценарий романтической комедии, которую впоследствии снимут в Голливуде. Однако есть одна проблема – он никогда не влюблялся, а отношения с женщинами сводились только к интиму. Однако на одной вечеринке мужчина встречает красавицу, которая заставляет его снова поверить в счастье. Да и здесь не все легко: девушка обручена и не хочет покидать своего жениха. Поэтому главному герою предстоит стать настоящим романтиком, чтобы убедить любимую в истинности чувств.

"Сердце вдребезги" 2013: смотрите трейлер

Одаренная

Трогательная драма "Одаренная" покажет Криса Эванса совсем в не типичном амплуа. По сюжету его герой Фрэнк Адлер после смерти родной сестры получает опеку над ее единственной дочерью Мэри. Девочка отличается от своих сверстников интеллектом: она может с легкостью решить самые сложные математические задачи, чем шокирует учителей.

"Одаренная" 2017: смотрите трейлер

Недетское кино

Фильм "Недетское кино" стал прорывом Криса Эванса, сыгравшего типичного спортсмена Джейка Вайлера в высмеивающем подростковое поведение сюжете. Намеренные стереотипы и клише становятся комедией, которая действительно стоит выше всех других пародий десятилетия. Крис Эванс сказал, что эта пародийная комедия заслуживает места как одна из лучших.

"Недетское кино" 2001: смотрите трейлер фильма