Джулия Робертс за свою творческую жизнь сыграла немало ярких ролей, всегда показывающих ее талант и особенность. Выбирайте любой фильм из подборки и пусть атмосферная игра голливудской актрисы согреет вас в холодный осенний вечер.

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Лучшие фильмы с Джулией Робертс

Красотка

Проезжая по ночному городу Эдвард Льюис остановился возле красивой длинногой Вивиан. Ее зовут, она берет только наличными, а дальше по сценарию. Однако утром главный герой понимает, что совсем не хочет расставаться с проституткой. Он предлагает ему остаться еще за дополнительный гонорар. Но не использует ли он ее? Всем известно, что чтобы получить что-то желаемое – нужно рискнуть. Роль уличной проститутки сделала актрису одной из самых ярких голливудских звезд.

"Красавица" 1990: смотрите трейлер

Свадьба лучшего друга

По сюжету лучшие друзья Джулианна и Майкл договорились, что поженятся, если до 28 лет не найдут себе пару. Однако, накануне своего дня рождения Майкл сообщает Джулианне, что наконец-то встретил свою вторую половинку и приглашает подругу на свадьбу. Только есть одно но: Джулианна осознает, что любит Майкла и намерена вернуть парня любой ценой.

"Свадьба лучшего друга" 1997: смотрите трейлер

Ноттинг Гилл

По сюжету зрителей ждет потрясающая романтическая история между людьми из совершенно разных миров. Уильям Текер – скромный владелец книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Гилл, он любит свою жизнь и свою работу, впрочем, есть одна деталь, которая не позволяет пазлику сложиться – ему чего-то не хватает. Но изменится ли жизнь Текера после того, как звезда Скотт зайдет к нему в книжный магазин? Непременно, в жанре романтической комедии Джулия Робертс как рыба в воде.

"Ноттинг Гилл" 1999: смотрите трейлер

Эрин Брокович

За роль в фильме "Эрин Брокович" актриса получила свой исторический величайший гонорар в размере 20 миллионов долларов. Она стала первой женщиной, получившей такой гонорар. Что интересно, ради этой роли Робертс была вынуждена научиться писать правой рукой, ведь в жизни она левша. Именно за эту биографическую ленту актриса получила самый желанный титул актеров – Оскар . В центре сюжета – история красивой и решительной женщины, основанной на реальных событиях. Доведенная до отчаяния, одинокая мама троих детей Эрин Брокович напрашивается на работу в небольшую юридическую фирму. Однако, не без труда.

"Эрин Брокович" 2000: смотрите трейлер

Есть, молиться, любить

Героиня Элизабет панически боясь перемен, решила изменить свою серую и обыденную жизнь и отправиться в долгий путь без четкого плана, зная лишь примерный маршрут. Безусловно, это один из лучших фильмов о путешествиях и поисках собственного я. Сначала она едет в Италию, где узнает все тонкости самого мелодичного в мире языка, пробует самую вкусную итальянскую пасту и пиццу, гуляет по историческим местам, а затем отправляется в Индию, чтобы поближе познакомиться с самой собой и испытать на себе силу молитвы. А свое внутреннее спокойствие и баланс Элизабет находит на море в Индонезии. Там ее ждет важнейшее приключение, которое случается с нами в жизни – любовь.

"Есть, молиться, любить", 2010: смотрите трейлер

Невыносимые леди

Сэнди счастливо разводится, пока не узнает, что ее бывший муж сбежал с младшей женщиной. Она учится бороться с тяжелыми переменами в жизни, учитывая, что у ее двух сыновей теперь есть мачеха. Миранда, которую сыграла Джулия Робертс, не имеет детей и сосредотачивается только на своей карьере актрисы. Сестры Джесси и Габи получают сюрприз от матери, которая не рада узнать, что Габи – лесбиянка, а Джесси замужем за мужем, которого родители не "воспринимают". Кристин наслаждается жизнью новоиспеченной матери, но чувствует давление своего парня выйти замуж.

"Невыносимые леди" 2016: смотрите трейлер фильма

Билет в рай

В комедии "Билет в рай", Джордж Клуни и Джулия Робертс выступают как разведенная пара. По сюжету картины Супруги тайно переезжают на тропический остров и пытаются помешать своей дочери выйти замуж.

"Билет в рай" 2022: смотрите трейлер