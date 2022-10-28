Джулія Робертс за своє творче життя зіграла чимало яскравих ролей, які завжди показували її талант та особливість. Обирайте будь-який фільм із добірки та нехай атмосферна гра голлівудської актриси зігріє вас холодного осіннього вечора.

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Найкращі фільми з Джулією Робертс

Красуня

Проїжджаючи нічним містом Едвард Льюїс зупинився біля красивої довгоногої Вівіан. Її кличуть, вона бере лише готівкою, а далі за сценарієм. Однак, зранку головний герой розуміє, що зовсім не хоче розлучатися з повією. Він пропонує їй залишитися ще за додатковий гонорар. Але чи не використовує він її? Усім відомо, що щоб отримати щось бажане – треба ризикнути. Роль вуличної повії зробила акторку однією з найяскравіших голлівудських зірок.

"Красуня" 1990: дивіться трейлер

Весілля найкращого друга

За сюжетом найкращі друзі Джуліанна і Майкл домовилися, що одружаться, якщо до 28 років не знайдуть собі пару. Однак, напередодні свого дня народження Майкл повідомляє Джуліанні, що нарешті зустрів свою другу половинку і запрошує подругу на весілля. Тільки є одне але: Джуліанна усвідомлює, що кохає Майкла і має намір повернути хлопця за будь-яку ціну.

"Весілля найкращого друга" 1997: дивіться трейлер

Ноттінг Гілл

За сюжетом, на глядачів чекає приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів. Вільям Текер – скромний власник книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл, він любить своє життя та свою роботу, втім є одна деталь, яка не дозволяє пазлику скластися – йому чогось таки не вистачає. Та чи зміниться життя Текера після того, як зірка Скотт зайде до нього у книжкову крамницю? Безумовно, у жанрі романтичної комедії Джулія Робертс як риба у воді.

"Ноттінг Гілл" 1999: дивіться трейлер

Ерін Брокович

За роль у фільмі "Ерін Брокович" акторка отримала свій історичний найбільший гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. Вона стала першою жінкою, яка отримала такий гонорар. Що цікаво, задля цієї ролі Робертс була змушена навчитися писати правою рукою, адже в житті вона шульга. Саме за цю біографічну стрічку акторка отримала найбажаніший титул акторів – Оскар. У центрі сюжету – історія красивої та рішучої жінки, що заснована на реальних подіях. Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну фірму. Однак, не без труднощів.

"Ерін Брокович" 2000: дивіться трейлер

Їсти, молитися, кохати

Героїня Елізабет панічно боячись змін, вирішила змінити своє сіре та буденне життя і відправитися в довгий шлях без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут. Безумовно, це один з найкращих фільмів про подорож та пошуки власного я. Спочатку вона їде до Італії, де пізнає всі тонкощі наймелодійнішої у світі мови, куштує найсмачнішу італійську пасту та піцу, гуляє історичними місцями, а після цього вирушає в Індію, аби ближче познайомитися з самою собою і випробувати на собі силу молитви. А свій внутрішній спокій та баланс Елізабет знаходить на морі в Індонезії. Саме там її чекає найважливіша пригода, яка трапляється з нами у житті – любов.

"Їсти, молитися, кохати", 2010: дивіться трейлер

Нестерпні леді

Сенді щасливо розлучається, поки не дізнається, що її колишній чоловік втік з молодшою жінкою. Вона вчиться боротися зі важкими змінами в житті, зважаючи, що у її двох синів тепер є мачуха. Міранда, яку зіграла Джулія Робертс, не має дітей і зосереджується лише на своїй кар’єрі акторки. Сестри Джессі й Габі отримують сюрприз від матері, яка не рада дізнатися, що Габі – лесбіянка, а Джессі одружена з чоловіком, якого батьки не "сприймають". Крістін насолоджується життям новоспеченої матері, але відчуває тиск свого хлопця вийти заміж.

"Нестерпні леді" 2016: дивіться трейлер фільму

Квиток до раю

У комедії "Квиток до раю", Джордж Клуні та Джулія Робертс виступають як розлучена пара. За сюжетом картини Подружжя таємно переїжджає на тропічний острів і намагаються завадити своїй дочці вийти заміж.

"Квиток до раю" 2022: дивіться трейлер