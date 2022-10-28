Джулія Робертс за своє творче життя зіграла чимало яскравих ролей, які завжди показували її талант та особливість. Обирайте будь-який фільм із добірки та нехай атмосферна гра голлівудської актриси зігріє вас холодного осіннього вечора.

Вас може зацікавити Найцікавіші прем’єри листопада 2022, які ви точно запам’ятаєте

Проїжджаючи нічним містом Едвард Льюїс зупинився біля красивої довгоногої Вівіан. Її кличуть, вона бере лише готівкою, а далі за сценарієм. Однак, зранку головний герой розуміє, що зовсім не хоче розлучатися з повією. Він пропонує їй залишитися ще за додатковий гонорар. Але чи не використовує він її? Усім відомо, що щоб отримати щось бажане – треба ризикнути. Роль вуличної повії зробила акторку однією з найяскравіших голлівудських зірок.

"Красуня" 1990: дивіться трейлер

За сюжетом найкращі друзі Джуліанна і Майкл домовилися, що одружаться, якщо до 28 років не знайдуть собі пару. Однак, напередодні свого дня народження Майкл повідомляє Джуліанні, що нарешті зустрів свою другу половинку і запрошує подругу на весілля. Тільки є одне але: Джуліанна усвідомлює, що кохає Майкла і має намір повернути хлопця за будь-яку ціну.

"Весілля найкращого друга" 1997: дивіться трейлер

За сюжетом, на глядачів чекає приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів. Вільям Текер – скромний власник книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл, він любить своє життя та свою роботу, втім є одна деталь, яка не дозволяє пазлику скластися – йому чогось таки не вистачає. Та чи зміниться життя Текера після того, як зірка Скотт зайде до нього у книжкову крамницю? Безумовно, у жанрі романтичної комедії Джулія Робертс як риба у воді.

"Ноттінг Гілл" 1999: дивіться трейлер

За роль у фільмі "Ерін Брокович" акторка отримала свій історичний найбільший гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. Вона стала першою жінкою, яка отримала такий гонорар. Що цікаво, задля цієї ролі Робертс була змушена навчитися писати правою рукою, адже в житті вона шульга. Саме за цю біографічну стрічку акторка отримала найбажаніший титул акторів – Оскар. У центрі сюжету – історія красивої та рішучої жінки, що заснована на реальних подіях. Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну фірму. Однак, не без труднощів.

"Ерін Брокович" 2000: дивіться трейлер

Героїня Елізабет панічно боячись змін, вирішила змінити своє сіре та буденне життя і відправитися в довгий шлях без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут. Безумовно, це один з найкращих фільмів про подорож та пошуки власного я. Спочатку вона їде до Італії, де пізнає всі тонкощі наймелодійнішої у світі мови, куштує найсмачнішу італійську пасту та піцу, гуляє історичними місцями, а після цього вирушає в Індію, аби ближче познайомитися з самою собою і випробувати на собі силу молитви. А свій внутрішній спокій та баланс Елізабет знаходить на морі в Індонезії. Саме там її чекає найважливіша пригода, яка трапляється з нами у житті – любов.

"Їсти, молитися, кохати", 2010: дивіться трейлер

Сенді щасливо розлучається, поки не дізнається, що її колишній чоловік втік з молодшою жінкою. Вона вчиться боротися зі важкими змінами в житті, зважаючи, що у її двох синів тепер є мачуха. Міранда, яку зіграла Джулія Робертс, не має дітей і зосереджується лише на своїй кар’єрі акторки. Сестри Джессі й Габі отримують сюрприз від матері, яка не рада дізнатися, що Габі – лесбіянка, а Джессі одружена з чоловіком, якого батьки не "сприймають". Крістін насолоджується життям новоспеченої матері, але відчуває тиск свого хлопця вийти заміж.

"Нестерпні леді" 2016: дивіться трейлер фільму

У комедії "Квиток до раю", Джордж Клуні та Джулія Робертс виступають як розлучена пара. За сюжетом картини Подружжя таємно переїжджає на тропічний острів і намагаються завадити своїй дочці вийти заміж.

"Квиток до раю" 2022: дивіться трейлер