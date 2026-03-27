Легенде Голливуда – 63: лучшие фильмы Квентина Тарантино всех времен

Квентин Тарантовно известный американский кинорежиссер и сценарист. Сегодня, 27 марта, он отмечает 63-й день рождения, а его мастерству принадлежат немало киноработ, которые остаются популярными спустя годы.

Чтобы достойно представить творчество Тарантино, 24 Канал выбрал пять его лучших фильмов, которые нужно посмотреть каждому.

"Однажды в Голливуде", 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

Фильм переносит в Голливуд конца 60-х годов. В центре истории – актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которые пытаются найти свое место в изменившейся киноиндустрии. Параллельно развивается сюжетная линия Шэрон Тейт.

Тарантино создал финал совсем неожиданным, что поразит любого, кто еще не успел посмотреть ленту.

"Джанго свободный", 2012

Рейтинг IMDb: 8,5

Раб Джанго получает шанс на свободу, когда охотник за головами доктор Шульц берет его в напарники. Вместе они отправляются на опасные задания, однако настоящая цель Джанго – спасти свою жену, которая работает в жестоких условиях на плантации.

Кульминация фильма – взрывная и кровавая, все как любит Квентин Тарантино.

"Бесславные ублюдки", 2009

Рейтинг IMDb: 8,4

События Второй мировой войны поданы в фирменном стиле Тарантино. Группа еврейских солдат ведет жестокую борьбу против нацистов.

Но в центре истории оказывается Шошанна, которая когда-то уже смогла убежать от нацистов и построить жизнь с чистой страницы. Она изменила свою биографию, чтобы снова не стать жертвой. Эти две истории сходятся в финале, где режиссер переписал историю войны неожиданным образом.

"Убить Билла", 2003

Рейтинг IMDb: 8,2

Бывшая наемница приходит в себя после периода комы и отправляется в кровавое путешествие мести. Ее цель – найти и убить всех, кто предал ее, включая таинственного Билла.

Это история не только о мести, но и о боли и внутренней силе женщины, которая проходит через настоящий ад.

"Криминальное чтиво", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Фильм состоит из нескольких переплетенных историй из жизни преступников Лос-Анджелеса – гангстеров, боксеров и мелких бандитов. Лента имеет довольно нестандартную структуру, черный юмор, а культовые сцены сделали фильм одним из самых влиятельных в истории кино.

