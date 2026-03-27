Щоб гідно представити творчий доробок Тарантіно, 24 Канал обрав п'ять його найкращих фільмів, які потрібно глянути кожному.

"Одного разу в Голлівуді", 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

Фільм переносить У Голлівуд кінця 60-х років. У центрі історії – актор Рік Далтон і його дублер Кліфф Бут, які намагаються знайти своє місце у зміненій кіноіндустрії. Паралельно розвивається сюжетна лінія Шерон Тейт.

Тарантіно створив фінал зовсім неочікуваним, що вразить будь-кого, хто ще не встиг подивитись стрічку.

"Джанго вільний", 2012

Рейтинг IMDb: 8,5

Раб Джанго отримує шанс на свободу, коли мисливець за головами доктор Шульц бере його в напарники. Разом вони вирушають на небезпечні завдання, однак справжня мета Джанго – врятувати свою дружину, яка працює в жорстоких умовах на плантації.

Кульмінація фільму – вибухова та кривава, усе як любить Квентін Тарантіно.

"Безславні виродки", 2009

Рейтинг IMDb: 8,4

Події Другої світової війни подані у фірмовому стилі Тарантіно. Група єврейських солдатів веде жорстоку боротьбу про нацистів.

Та у центрі історії опинається Шошанна, яка колись уже змогла втекти від нацистів й побудувати життя з чистої сторінки. Вона змінила свою біографію, щоб знову не стати жертвою. Ці дві історії сходяться у фіналі, де режисер переписав історію війни у несподіваний спосіб.

"Убити Білла", 2003

Рейтинг IMDb: 8,2

Колишня найманка приходить до тями після періоду коми й вирушає у криваву подорож помсти. Її мета – знайти і вбити всіх, хто зрадив її, включно з таємничим Біллом.

Це історія не лише про помсту, а й про біль і внутрішню силу жінки, яка проходить через справжнє пекло.

"Кримінальне чтиво", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Фільм складається з кількох переплетених історій з життя злочинців Лос-Анджелеса – гангстерів, боксерів і дрібних бандитів. Стрічка має доволі нестандартну структуру, чорний гумор, а культові сцени зробили фільм одним із найвпливовіших в історії кіно.

