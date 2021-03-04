Март обещает быть насыщенным. В кинотеатрах нас будут ожидать не менее 7 замечательных кинолент. Среди них 2 снятые в Украине.

Драконы, Бенедикт Камбербэтч, украинское кино, лауреат "Золотого глобуса" и поединок культовых титанов. Мы собрали для вас лучшие фильмы марта, которые будут транслировать в украинских кинотеатрах.

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"Рая и последний дракон"

Оригинальное название: Raya and the Last Dragon

Жанр: мультфильм, семейный, боевик, комедия, мюзикл, приключения, фэнтези

Дата премьеры в Украине: 4 марта 2021

Когда-то давно в фантастическом мире под названием Кумандра люди и драконы мирно сосуществовали вместе. Но когда зловещие чудовища Друны начали угрожать местным жителям, драконы пожертвовали собой ради человечества. Прошло 500 лет и злые монстры вернулись. Поэтому одинокая воительница Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить Друн навсегда. Впрочем, во время путешествия она узнает, что для спасения мира магии драконов мало. Премьера в мире состоялась 3 марта. И этот мультфильм уже собрал достаточно много положительных отзывов. Очевидно, зрителям очень полюбились драконы. Ведь все последние проекты на эту тематику заходили на отлично.

Мультфильм "Рая и последний дракон": смотрите трейлер

"Любовное настроение"

Оригинальное название: In the Mood for Love или 花样年华 на китайском

Жанр: романтическая мелодрама

Дата премьеры в Украине: от 4 марта

События развиваются в Гонконге в 1962 году Две супружеские пары (господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем) одновременно поселились в соседних квартирах. И пока их половинки пропадают на работе, Чоу и Су проводят много времени вместе и общаются друг с другом, как обычные соседи. Но все меняется, когда они узнают, что их партнеры – любовники. На фоне семейных проблем Чоу и Су начинают сближаться, однако не хотят этого.

Фильм "Любовное настроение": смотрите трейлер

"Эвакуация"

Жанр: военный, документальный

Дата премьеры в Украине: 11 марта

От описания этого фильма уже мурашки по коже. Украина, 2014 год, начало войны. В стране сразу строят систему эвакуации раненых и убитых, форпостом которой становится Днепр, куда доставят первых. И доставляют до сих пор. Татьяна Губа, которую называют "мама Таня", уже 5 лет координирует эвакуацию. А директор Днепровского аэропорта Сергей Криворотченко с начала войны развернул систему эвакуации вертолетами. Режиссер фильма Евгений Титаренко был в составе добровольческого медбатальйона в 2014 – 2015 годах. Мы сможем увидеть весь путь спасения жизней, оказаться в гуще трагических событий и понять, сколько людей привлечено к спасению одного человека.

Фильм "Эвакуация": смотрите трейлер

"Код: Железная кора (2020)"

Оригинальное название: The Courier

Жанр: триллер

Дата премьеры в Украине: 18 марта

Этот фильм стоит ожидать хотя бы потому, что в главной роли Бенедикт Камбербэтч. Он играет роль британского бизнесмена и шпиона времен Холодной войны Гревилла Винна. Вместе со своим российским коллегой Олегом Пеньковским с кодовым именем "Железная кора" Гревилл пытается положить конец Карибскому кризису.

"Код: Железная кора": смотрите трейлер

"Антон и красная химера"

Оригинальное название: Anton

Жанр: драма

Дата премьеры в Украине: 18 марта 2021

Сюжет переносит нас в южную часть Украины 1920-х годов. Большевики терроризируют Украину и все идет к Голодомору. Маленькие Антон и Яша становятся свидетелями вооруженного восстания крестьян против большевиков. Но все эти страшные события мальчики воспринимают, как интересную игру. И их дружбу не может разрушить ни красная химера революции, ни весь кровавый XX век.

Фильм "Антон и красная химера": смотрите трейлер

Даже самый сложный день можно улучшить идеально подобранным фильмом. А что лучше подойдет к просмотру по кинобоксом любимых Lay's и Pepsi ? Поэтому не медлите и сделайте этот киновечер незабываемым.

"Земля кочевников"

Оригинальное название: Nomadland

Жанр: драма

Дата премьеры в Украине: 25 марта

Это история о 60-летней женщине, которая потеряла все во время экономического кризиса. Поскольку ей нечего терять, она отправляется в путешествие по западной Америке, живя кочевым образом. К слову, эта лента получила Золотой глобус, как лучший драматический фильм 2021 года.

Фильм "Земля кочевников": смотрите трейлер

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"Годзилла против Конга"

Оригинальное название: Godzilla vs. Kong

Жанр: боевик, триллер, фантастика

Дата премьеры в Украине: 26 марта

Судьба человечества снова будет висеть на волоске, так как Годзилла и Конг сойдутся в поединке! Конг вместе с его защитниками отправляется в опасное путешествие на поиски своего настоящего дома. Но на пути команда встречает разъяренного монстра Годзиллу – он разрушает все, что видит. Неужели только судьба свела этих титанов в одно время и в одном месте? Или все не просто так? Ответы к разгадке тайны лежат в самом ядре Земли.