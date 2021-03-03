В мире сложился стереотип, что работа писателя достаточно монотонной и скучной. Однако в Голливуде искусно разрушают все эти стереотипы, создавая непревзойденные ленты о мастерах пера.

Жуткие триллеры, романтические комедии или драмы – это подборка поможет подобрать ленту под любое настроение. Проведите Всемирный день писателей с атмосферным фильмом.

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"За пропастью во ржи"

Год выхода – 2017

Жанр = историческая драма

Рейтинг IMDb – 6,7

Лента поможет зрителям окунуться в прошлое, когда легендарный писатель Джером Дэвид Сэлинджер только начинал строить свою карьеру. Талантливому юноше не хватало опыта и мастерства в написании текстов, поэтому попытки создать собственную книгу были провальными. Оптимизма не добавляли и родители, которые не считали увлечение сына чем-то значимым. "С чего ты взял, что тебе есть что рассказать другим людям?" – спрашивал у главного героя его отец.

История Сэлинджера становится прекрасным примером того, как ни мнение родных, ни фиаско не могут влиять на выбор человека. Вдохновленный своей мечтой, главный герой уверенно идет к ее реализации. Кроме этого, в фильме раскроют интересные детали о появлении "ловца во ржи" Голдена Колфилда.

"За пропастью во ржи": смотрите трейлер

"Быть Астрид Линдгрен"

Год выхода – 2018

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,1

Всем хорошо известна Астрид Линдгрен, как автор шедевральных детских книг. Однако мало кому известно, что перед тем, как стать знаменитой, литераторка преодолела времена безденежья и воспитание сына самостоятельно. Об этом непростом этапе жизни сильной женщины расскажут авторы драмы "Быть Астрид Линдгрен".

"Быть Астрид Линдгрен": смотрите трейлер

Выбирать фильм на вечер иногда можно очень долго. И чем дополнить его – здесь ответ быстр ый : кинобоксом Lay's и Pepsi . Чипсы со вкусом Краба, Сметаны и зелени, Сыра или Зеленого лука – змиксуйте любимые вкусы, как настоящие киноманы.

"Гений"

Год выхода – 2016

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 6,6

Лента "Гений" переносит зрителей в Нью-Йорк 1920-х годов. Там работает выдающийся редактор Макс Перкинс, который умеет находить среди всех писателей таких талантливых авторов, как Хемингуэй или Фицджеральд. На этот раз его выбор падает на еще неизвестного Томаса Вулфа, который триумфально врывается в издательское дело. Вместе с ним Перкинс приступает к написанию следующего романа, раскрывая перед зрителями все секреты работы литераторов.

И если вы ожидаете увидеть нарядную картинку, где писатель сидит за столом с ароматным кофе и творит мировые шедевры, в этом авторы фильма "Гений" подведут вас. Вместо этого они покажут литераторов, как обычных творческих людей, которые являются хорошими актерами в жизни, ссорятся и любят распивать алкоголь в шумных забегаловках. Поэтому будет очень атмосферно. Кроме этого, убедительным аргументом для просмотра ленты является игра Джуда Лоу, которая всегда приковывает внимание зрителей с первых минут фильма.

"Гений": смотрите трейлер

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"Спасение мистера Бэнкса"

Год выхода – 2013

Жанр – биографическая трагикомедия

Рейтинг IMDb – 7,5

А вот трагикомедия "Спасение мистера Бэнкса" расскажет зрителям о писательнице Памеле Трэверс, которая после 20 лет уговоров таки приезжает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Уолтом Диснеем. Мужчина хочет экранизировать ее роман "Мэри Поппинс", который, как изначально знал кинопроизводитель, будет шедевральным и культовым. Но как убедить неумолимую писательницу – здесь Диснею придется приложить немало усилий.

Параллельно авторы давать флэшбеки в прошлое, которые помогут понять, как создавались культовые персонажи.

"Спасение мистера Бэнкса": смотрите трейлер

"Полночь в Париже"

Год выхода – 2011

Жанр – романтическая мелодрама, фантастика

Рейтинг IMDb – 7,7

Если же у вас настроение посмотреть романтическую ленту, тогда "Полночь в Париже" может стать отличным выбором. Фильм расскажет о писателе и сценаристе, который всегда мечтал жить в 1920-е годы. По его словам, это была золотая эпоха, когда в воздухе царила атмосфера творчества. Судьба дает ему шанс побывать в прошлом: в полночь он отправляется в ретромашине, которая привозит его на вечеринку, где собрались едва ли не все гениальные писатели того времени. Там Гил знакомится с очаровательной Адрианой, которая понимает его значительно лучше, чем невеста Инес. Что же делать главному герою: остаться в прошлом или жить настоящим?

"Полночь в Париже": смотрите трейлер

"Слова"

Год выхода – 2012

Жанр – романтическая драма

Рейтинг IMDb – 7,0

За каждым написанным словом, что мы читаем в книгах, стоит своя история. Это прекрасно демонстрирует чувственная драма "Слова", которая рассказывает о писателе Рори Дженсене. Он уже давно не может создать прекрасный роман, поэтому его любимая предлагает отправиться на отдых, чтобы найти вдохновение. Там он случайно находит гениальный рукопись, который тут же выдает за свою работу. Слава, интервью, литературные встречи и сотрудничество с лучшими издателями: кажется, жизнь Рори наконец наладилась. Так есть, пока его не находит настоящий автор книги, который рассказывает мошеннику свою историю, которая умилит каждого.

"Слова": смотрите трейлер

"Джейн Остин"

Год выхода – 2007

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 7,0

Но если вы – сторонник романов Джейн Остин, тогда рекомендуем посмотреть фильм об этой писательнице. Лента расскажет, как появилась идея для написания "Гордости и предубеждения".

Оказалось, это отчасти рассказ встречи Джейн с молодым юристом Томасом Лефрой. Равнодушие друг к другу стремительно перерастает во влюбленность. Однако на пути к их счастью стоит общественное мнение и состояние парня. Сумеют ли чувство ликвидировать все проблемы – зрители увидят в биографической драме.

"Джейн Остин": смотрите трейлер

"Часы"

Год выхода – 2002

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,5

Три женщины живут в разное время и городах. Писательница Вирджиния Вулф, страдающей депрессией и пишет роман "Миссис Делловей", домохозяйка Лора Браун, читает уже опубликованную книгу Вулф, а также Кларисса Воган, чей день напоминает героиню романа – все их судьбы переплетутся в интересном сюжете.

"Часы": смотрите трейлер

"Тайное окно"

Год выхода – 2004

Жанр – детектив, триллер, фильм ужасов

Рейтинг IMDb – 6,6

А завершить тематическую подборку мы решили напряженным триллером "Тайное окно". По сюжету, писатель Морт Рейни поселился в глуши, где пишет новую книгу. И эти монотонные вечера так и продолжались, если бы однажды к нему не ворвался незнакомец Джон Шутер, который обвинил мужчину в плагиате. С этого и начинаются жуткие события, котор ые предсказать будет очень сложно.