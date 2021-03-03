У світі склався стереотип, що робота письменника є досить монотонною і нудною. Однак у Голлівуді майстерно руйнують всі ці стереотипи, створюючи неперевершені стрічки про майстрів пера.

Моторошні трилери, романтичні комедії або ж драми – ця добірка допоможе підібрати стрічку під будь-який настрій. Тож проведіть Всесвітній день письменників з атмосферним фільмом.

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"За прірвою у житі"

Рік виходу – 2017

Жанр – історична драма

Рейтинг IMDb – 6,7

Стрічка допоможе глядачам поринути у минуле, коли легендарний письменник Джером Девід Селінджер тільки починав будувати свою кар'єру. Талановитому юнаку ще бракувало досвіду і майстерності в написанні текстів, тому спроби створити власну книгу були провальними. Оптимізму не додавали й батьки, які не вважали захоплення сина чимось значущим. "З чого ти взяв, що тобі є що розказати іншим людям?" – запитував у головного героя його батько.

Історія Селінджера стає чудовим прикладом того, як ні думка рідних, ні фіаско не можуть впливати на вибір людини. Натхненний своєю мрією, головний герой впевнено йде до її реалізації. Окрім цього, у фільмі розкриють цікаві деталі про появу "ловця у житі" Голдена Колфілда.

"За прірвою у житі": дивіться трейлер

"Бути Астрід Ліндгрен"

Рік виходу – 2018

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,1

Всі добре знають Астрід Ліндгрен, як авторку шедевральних дитячих книг. Однак мало кому відомо, що перед тим, як стати знаменитою, літераторка подолала часи безгрошів'я та виховання сина самотужки. Про цей непростий етап життя сильної жінки розкажуть автори драми "Бути Астрід Ліндгрен".

"Бути Астрід Ліндгрен": дивіться трейлер

Обирати фільм на вечір інколи можна дуже довго. Та чим доповнити його – тут відповідь швидка: кінобоксом Lay’s та Pepsi. Чипси зі смаком Краба, Сметани і зелені, Сиру чи Зеленої цибулі – зміксуйте улюблені смаки, як справжні кіномани.

"Геній"

Рік виходу – 2016

Жанр – біографічна драма

Рейтинг IMDb – 6,6

Стрічка "Геній" переносить глядачів у Нью-Йорк 1920-их років. Саме там працює видатний редактор Макс Перкінс, який вміє знаходити серед усіх письменників таких талановитих авторів, як Гемінгвей чи Фіцджеральд. Цього разу його вибір падає на ще невідомого Томаса Вулфа, який тріумфально вривається у видавничу справу. Разом з ним Перкінс приступає до написання наступного роману, розкриваючи перед глядачами всі секрети роботи літераторів.

І якщо ви очікуєте побачити чепурну картинку, де письменник сидить за столом із запашною кавою і творить світові шедеври, в цьому автори стрічки "Геній" підведуть вас. Натомість вони покажуть літераторів, як звичайних творчих людей, які є добрими акторами у житті та полюбляють розпивати алкоголь у шумних забігайлівках. Тож буде дуже атмосферно. Окрім цього, переконливим аргументом для перегляду стрічки є гра Джуда Лоу, який завжди приковує увагу глядачів з перших хвилин фільму.

"Геній": дивіться трейлер

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"Порятунок містера Бенкса"

Рік виходу – 2013

Жанр – біографічна трагікомедія

Рейтинг IMDb – 7,5

А от трагікомедія "Порятунок містера Бенкса" розкаже глядачам про письменницю Памелу Треверс, яка після 20 років вмовлянь таки приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб зустрітись з Волтом Діснеєм. Чоловік хоче екранізувати її роман "Мері Поппінс", який, як від початку знав кіновиробник, буде шедевральним і культовим. Але як переконати невблаганну письменницю – тут Діснею доведеться докласти чимало зусиль.

Паралельно автори даватимуть флешбеки в минуле, які допоможуть зрозуміти, як створювались культові персонажі.

"Порятунок містера Бенкса": дивіться трейлер

"Опівночі в Парижі"

Рік виходу – 2011

Жанр – романтична мелодрама, фантастика

Рейтинг IMDb – 7,7

Якщо ж у вас настрій переглянути романтичну стрічку, тоді "Опівночі в Парижі" може стати чудовим вибором. Фільм розкаже про письменника і сценариста, який завжди мріяв жити у 1920-ті роки. За його словами, це була золота епоха, коли в повітрі панувала атмосфера творчості. Доля дає йому шанс побувати в минулому: опівночі він вирушає у ретромашині, яка привозить його на вечірку, де зібрались чи не всі геніальні письменники того часу. Там Гіл знайомиться з чарівною Адріаною, яка розуміє його значно краще, аніж наречена Інес. То що ж робити головному герою: залишитись у минулому чи жити теперішнім?

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер

"Слова"

Рік виходу – 2012

Жанр – романтична драма

Рейтинг IMDb – 7,0

За кожним написаним словом, яке ми читаємо у книгах, стоїть своя історія. Це чудово демонструє чуттєва драма "Слова", яка розповідає про письменника Рорі Дженсена. Він вже давно не може створити чудового роману, тому його кохана пропонує вирушити на відпочинок, щоб віднайти натхнення. Саме там він випадково натрапляє на геніальний рукопис, який тут же видає за свою роботу. Слава, інтерв'ю, літературні зустрічі та співпраця з найкращими видавцями: здається, життя Рорі нарешті налагодилось. Так триває, доки його не знаходить справжній автор книги, який розповідає шахраю свою історію, яка розчулить кожного.

"Слова": дивіться трейлер

"Джейн Остін"

Рік виходу – 2007

Жанр – біографічна драма

Рейтинг IMDb – 7,0

Та якщо ви – прихильник романів Джейн Остін, тоді рекомендуємо переглянути фільм про цю письменницю. Стрічка розкаже, як з'явилась ідея для написання "Гордості і упередження".

Виявилось, це частково оповідь зустрічі Джейн з молодим юристом Томасом Лефроєм. Байдужість один до одного стрімко переростає у закоханість. Однак на шляху до їхнього щастя стоїть суспільна думка і фінансове становище хлопця. Чи зуміють почуття ліквідувати всі проблеми – глядачі побачать в біографічній драмі.

"Джейн Остін": дивіться трейлер

"Години"

Рік виходу – 2002

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,5

Три жінки живуть в різний час та містах. Письменниця Вірджинія Вулф, яка страждає на депресію і пише роман "Місіс Делловей", домогосподиня Лора Браун, що читає вже опубліковану книгу Вулф, а також Кларисса Воган, чий день нагадує героїню роману – всі їхні долі переплетуться у цікавому сюжеті.

"Години": дивіться трейлер

"Таємне вікно"

Рік виходу – 2004

Жанр – детектив, трилер, фільм-жахів

Рейтинг IMDb – 6,6

А завершити тематичну добірку ми вирішили напруженим трилером "Таємне вікно". За сюжетом, письменник Морт Рейні оселився в глушині, де пише нову книгу. І ці монотонні вечори так би і тривали, якби одного дня до нього не увірвався незнайомець Джон Шутер, який звинуватив чоловіка у плагіаті. З цього й починаються моторошні події, які передбачити буде дуже складно.

"Таємне вікно": дивіться трейлер