В материале 24 Канала читайте о 5 самых ожидаемых фильмах марта 2026 года. Сохраняйте подборку и планируйте поход в кинотеатр!

Какие фильмы выйдут в марте 2026 года?

"Хамнет"

Премьера в Украине: 5 марта

События фильма разворачиваются в Англии 1580-х годов, когда вспыхнула пандемия чумы "Черная смерть". Сюжет сосредоточен на трагедии, произошедшей в семье Уильяма Шекспира – смерти единственного сына. Жена поэта, Агнес, тяжело переживает потерю 11-летнего Хамнета, а также то, что мужа не было рядом в последние дни жизни мальчика.

"Хамнет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кутюр"

Премьера в Украине: 5 марта

События фильма происходят во время Недели моды в Париже. В центре сюжета три женщины: 40-летняя режиссер Максин, которой диагностировали рак молочной железы; Ада – новое лицо в мире моды, которая убегает от определенного будущего в Южном Судане; визажистка Анжель, которая работает за пределами подиумов.

"Кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секретный агент"

Премьера в Украине: 12 марта

На дворе 1977 год. Ученый Марсело узнает, что его исследования хочет получить коррумпированный министр и убегает. Мужчина спасается от киллеров и возвращается в родную Бразилию. Главный герой стремится найти сына и вместе с ним покинуть страну.

"Секретный агент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Седло"

Премьера в Украине: 12 марта

Инспектор по парковке Колин живет довольно однообразно. Однажды он знакомится с Рэем – лидером местного гейского мотоклуба и влюбляется в него. Так, мужчина попадает в новый мир.

Это история об отношениях между застенчивым и робким Колином и сексуальным и харизматичным байкером Рэем, который любит БДСМ и доминирование.

"Седло": смотрите онлайн трейлер фильма

"Воспоминания о нем"

Премьера в Украине: 12 марта

Это экранизация одноименного романа американской писательницы Коллин Гувер. Несколько лет назад жизнь Кенны Ровен перевернулась с ног на голову и она попала в тюрьму.

После освобождения главная героиня возвращается в город, где ее жизнь изменилась, и пытается воссоединиться с дочерью. Кажется, что все настроены против нее, но не владелец местного клуба.

"Воспоминания о нем": смотрите онлайн трейлер фильма

