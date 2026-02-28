У матеріалі 24 Каналу читайте про 5 найочікуваніших фільмів березня 2026. Зберігайте добірку і плануйте похід у кінотеатр!
Які фільми вийдуть у березні 2026?
"Гамнет"
- Прем'єра в Україні: 5 березня
Події фільму розгортаються в Англії 1580-х років, коли спалахнула пандемія чуми "Чорна смерть". Сюжет зосереджений на трагедії, що сталася в родині Вільяма Шекспіра – смерті єдиного сина. Дружина поета, Агнес, важко переживає втрату 11-річного Гамнета, а також те, що чоловіка не було поруч в останні дні життя хлопчика.
"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кутюр"
- Прем'єра в Україні: 5 березня
Події фільму відбуваються під час Тижня моди у Парижі. У центрі сюжету три жінки: 40-річна режисерка Максін, якій діагностували рак молочної залози; Ада – нове обличчя у світі моди, яка втікає від визначеного майбутнього у Південному Судані; візажистка Анжель, яка працює за межами подіумів.
"Кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму
"Таємний агент"
- Прем'єра в Україні: 12 березня
Надворі 1977 рік. Науковець Марсело дізнається, що його дослідження хоче отримати корумпований міністр і втікає. Чоловік рятується від кілерів і повертається до рідної Бразилії. Головний герой прагне знайти сина і разом з ним залишити країну.
"Таємний агент": дивіться онлайн трейлер фільму
"Пілліон"
- Прем'єра в Україні: 12 березня
Інспектор з паркування Колін живе доволі одноманітно. Якось він знайомиться з Реєм – лідером місцевого гейського мотоклубу і закохується у нього. Так, чоловік потрапляє у новий світ.
Це історія про стосунки між сором'язливим та боязким Коліном і сексуальним та харизматичним байкером Реєм, який полюбляє БДСМ та домінування.
"Пілліон": дивіться онлайн трейлер фільму
"Спогади про нього"
- Прем'єра в Україні: 12 березня
Це екранізація однойменного роману американської письменниці Коллін Гувер. Кілька років тому життя Кенни Ровен перевернулось з ніг на голову і вона потрапила до в'язниці.
Після звільнення головна героїня повертається до міста, де її життя змінилося, і намагається возз'єднатися з донькою. Здається, що всі налаштовані проти неї, але не власник місцевого клубу.
"Спогади про нього": дивіться онлайн трейлер фільму
Які українські фільми вийдуть у березні 2026?
"Мавка. Справжній міф" (1 березня) – це історія про кохання Мавки та Лук'яна, ролі яких зіграли молоді актори Аріна Бочарова та В'ячеслав Довженко. Події фільму відбуваються у сучасній Україні.
"Хрещатик 48/2" (12 березня) – 11-річні Юрко та Мія опиняються у потойбічному Києві. Події стрічки розгортаються у будинку, якого немає на картах.
"Коли ти розлучишся?" (12 березня) – це продовження комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Головні ролі зіграли популярні українські актори: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару.