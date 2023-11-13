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"Американская пастораль"

Рейтинг IMDb: 6.1

Фильм основан на романе Филиппа Рота, знакомящего нас с американским послевоенным обществом. Сеймур Льва – герой войны, успешный бизнесмен и счастливый отец, который пытается создать идеальную жизнь для себя и своей семьи. Однако его мир начинает разрушаться, когда дочь Мерри подрастает. Она попадает под влияние коммунистических экстремистов и обвиняет отца в совершении акта терроризма…

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"Волк с Уолл-стрит"

Рейтинг IMDb: 8.2

Нью-Йоркский брокер, Джордан Белфорт, становится успешным финансовым гением. Но деньги приводят его в сплошной мир грязной роскоши, коррупции, наркотиков и беззакония. Через 10 лет безудержного веселья и разгульной жизни, Джордана осуждают за многочисленные махинации с ценными бумагами на бирже Уолл-стрит. Но получится ли у него измениться, чтобы добиться успеха?

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Фильмы для слепых людей / MEGOGO

"Воспоминания неудачника"

Рейтинг IMDb: 6.8

Джо Скотт – актер, покоривший миллионы зрителей со всего мира. Но голливудской карьере настал конец – годы отданы развратной жизни, наркотикам и алкоголю обернулись для него полным забвением со стороны продюсеров и отвращением фанатов. После волны хейта, главный герой возвращается в родной город в свою семью, где его уже ждут положительные свершения...

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"Как прогулять школу с пользой"

Рейтинг IMDb: 6.9

Поль готов на все, чтобы не ходить в школу – отправиться на край света, найти себе развлечения или пообщаться с животными. А на этот раз его ждет фантастическое путешествие в лес. Юноше придется решить, на чьей стороне он будет: мрачного графа, добродушного лесничего Бореля или злого браконьера Тотоша?

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"Свидание в Нью-Йорке"

Рейтинг IMDb: 4.8

Венди и Майло неугомонные романтики – они просмотрели все фильмы и перечитали все книги о любви. Даже скачали приложение для знакомств. Герои ходили на свидание, но ни разу не был идеальным для них. Лучшие друзья договариваются между собой о партнерских отношениях, не подозревая, как сильно влюбились друг в друга…

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"Паразиты"

Рейтинг IMDb: 8.5

Бедная корейская семья Ким живет в ужасных условиях подвального помещения, ссорится из-за денег и в то же время пытается их как-нибудь заработать. Однажды они придумывают необычный способ получить деньги – сын Кимов, Ки Ву, получает работу репетитора в семье состоятельной госпожи Пак. Устроившись туда путем всевозможных махинаций, главный герой перетаскивает сюда всю семью. Теперь у каждого есть какая-то должность…

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"Врач по вызову"

Рейтинг IMDb: 6.0

Пьерфранческо Май работает врачом в реанимации, где ежедневно сталкивается с разными испытаниями, чтобы спасти жизнь людей. Но есть один нюанс, пациенты постоянно жалуются на его наглость, алчность и резкий запах алкоголя. Ночью врач случайно встречает поставщика пищи, на которого он хочет переложить все свои обязанности. Согласится ли парень на такую опасную авантюру?

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"Любовь под домашним арестом"

Рейтинг IMDb: 5.8

Ренато – милый, но неуверенный в себе парень, работающий в страховой компании. Он не знакомится с девушками, ведь боится снова разбить себе сердце. Но однажды ему понравилась красавица Анна, которая кажется неуязвимой. Однако ситуация меняется, когда герой узнает о ее домашнем аресте. Теперь у них будет много времени нормально познакомиться и… влюбиться друг в друга?

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"Тридцать"

Рейтинг IMDb: 5.8

Компания друзей всегда любила собраться вместе. Ведь общие тусовки – их основное увлечение. И теперь есть действительно важный повод, День рождения одного из друзей. После празднования они отправляются гулять по ночному городу: барам, улицам и хипстерским клубам. В то же время с происходящим судьбы персонажей разрушаются прямо у них на глазах.

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"Украсть и продать"

Рейтинг IMDb: 5.1

Майки работает в магазине ремонт компьютеров. Но это занятие не только скучное, но и не прибыльное. Поэтому парень связывается с криминальным миром – он угоняет элитные автомобили, которые реализуются на черном рынке. Несмотря на множество успешных сделок, Майки сталкивается с правоохранительными органами – он разоблачил себя на угоне эксклюзивного ретро автомобиля. Который, к тому же, принадлежал работнику полиции…

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"Человек, который нарисовал Бога"

Рейтинг IMDb: 5.1

Итальянец Эмануэле ослеп в детстве, но имеет один уникальный дар – писать портрет любого человека, просто услышав его голос. Однажды к нему студию придет школьница Яя, которая принесет за собой немало сложностей. Впоследствии художника задержат по подозрению в совершении преступления. Полиции нужно узнать, действительно ли мужчина виноват в совершенном?

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