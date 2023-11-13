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"Американська пастораль"

Рейтинг IMDb: 6.1

Фільм заснований на романі Філіпа Рота, який знайомить нас з американським післявоєнним суспільством. Сеймур Левова – герой війни, успішний бізнесмен та щасливий батько, який намагається створити ідеальне життя для себе та своєї родини. Проте, його світ починає руйнуватися, коли донька Меррі підростає. Вона потрапляє під вплив комуністичних екстремістів та звинувачує батька у скоєнні акта тероризму…

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"Вовк з Уолл-стріт"

Рейтинг IMDb: 8.2

Нью-йоркський брокер, Джордан Белфорт, стає успішним фінансовим генієм. Але гроші приводять його в суцільний світ брудної розкоші, корупції, наркотиків та беззаконня. Через 10 років нестримних веселощів та розгульного життя, Джордана засуджують за численні махінації з цінними паперами на біржі Волл-стріт. Та чи вийде у нього змінитися, щоб досягти успіху?

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Фільми для незрячих людей / MEGOGO

"Спогади невдахи"

Рейтинг IMDb: 6.8

Джо Скотт – актор, який підкорив мільйони глядачів з усього світу. Та голлівудській кар'єрі настав кінець – роки віддані розпусному життю, наркотикам і алкоголю обернулися для нього повним забуттям з боку продюсерів та огидою фанів. Після хвилі хейту, головний герой повертається в рідне місто до своєї родини, де на нього вже чекають позитивні звершення...

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"Як прогуляти школу з користю"

Рейтинг IMDb: 6.9

Поль ладен на все, щоб не ходити до школи – вирушити на край світу, знайти собі розваги чи поспілкуватися з тваринами. А цього разу на нього чекає фантастична подорож до лісу. Юнакові доведеться вирішити, на чиєму боці він буде: похмурого графа, добродушного лісничого Бореля або ж злого браконьєра Тотоша?

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"Побачення в Нью-Йорку"

Рейтинг IMDb: 4.8

Венді та Майло невгамовні романтики – вони передивилися всі фільми та перечитали всі книги про кохання. Навіть завантажили застосунок для знайомств. Герої ходили на побачення, але жодний раз не був ідеальним для них. Найкращі друзі домовляються між собою про партнерські стосунки, не підозрюючи, як сильно закохались одне в одного…

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"Паразити"

Рейтинг IMDb: 8.5

Бідна корейська сім’я Кім живе в жахливих умовах підвального приміщення, свариться через гроші та водночас намагається їх як-небудь заробити. Одного дня вони вигадують незвичний спосіб отримати гроші – син Кімів, Кі Ву, отримує роботу репетитора в родині заможної пані Пак. Влаштувавшись туди шляхом різноманітних махінацій, головний герой перетягує сюди всю сім'ю. Тепер кожен має якусь посаду…

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"Лікар за викликом"

Рейтинг IMDb: 6.0

П'єрфранческо Май працює лікарем в реанімації, де щодня стикається з різними випробуваннями, аби врятувати життя людей. Та є один нюанс, пацієнти постійно скаржаться на його нахабство, жадібність та різкий запах алкоголю. Вночі лікар випадково зустрічає постачальника їжі, на якого хоче перекласти всі свої обовʼязки. Чи погодиться хлопець на таку небезпечну авантюру?

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"Кохання під домашнім арештом"

Рейтинг IMDb: 5.8

Ренато – милий, але невпевнений у собі хлопець, який працює у страховій компанії. Він не знайомиться з дівчатами, адже боїться знов розбити собі серце. Але одного дня йому сподобалася красуня Анна, яка здається непідступною. Однак ситуація змінюється, коли герой дізнається про її домашній арешт. Тепер у них буде багато часу нормально познайомитися і… закохатися одне в одного?

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"Тридцять"

Рейтинг IMDb: 5.8

Компанія друзів, завжди любила зібратися разом. Адже спільні тусовки – їхнє основне захоплення. І тепер є дійсно важливий привід, День народження одного з друзів. Після святкування вони вирушають гуляти нічним містом: барами, вулицями й хіпстерськими клубами. Водночас із тим, що відбувається, долі персонажів руйнуються прямо в них на очах.

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"Вкрасти й продати"

Рейтинг IMDb: 5.1

Майкі працює в магазині ремонту комп'ютерів. Але це заняття не тільки нудне, а ще й не прибуткове. Тому хлопець звʼязується з кримінальним світом – він викрадає елітні автомобілі, які реалізуються на чорному ринку. Попри безліч успішних угод, Майкі стикається з правоохоронними органами – він викрив себе на викраденні ексклюзивного ретро автомобіля. Який, до того ж належав працівнику поліції…

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"Людина, яка намалювала Бога"

Рейтинг IMDb: 5.1

Італієць Емануеле осліп у дитинстві, але має один унікальний дар – писати портрет будь-якої людини, просто почувши її голос. Одного разу до нього в студію завітає школярка Яя, яка принесе за собою чимало складнощів. Згодом, художника затримають за підозрою у вчиненні злочину. Поліції треба дізнатися, чи справді чоловік винний у скоєному?

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