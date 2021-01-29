В украинский прокат вышел боевик "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. Лента стала одним из долгожданных экшнов, так как из-за пандемии релиз несколько раз переносили. Пока же "Охотник на монстров" покоряет зрителей, мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете творчество Милы Йовович.

Источник: 24 канал

Презентация "Охотника на монстров" в Украине состоялась 28 января 2021 года. Новинка режиссера Пола Андерсона стала едва ли не одной из самых громких премьер месяца. Ленту сняли по мотивам знаменитых видеоигр Monster Hunter, поэтому фильм уже приковал внимание геймеров и любителей боевиков.

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Интересно, что главную роль в ленте получила голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович. Готовясь к съемкам в "Охотнике на монстров", кинозвезда познакомилась с одной из 18 женщин-рейнджеров, чтобы перенять ее опыт и лучше вжиться в образ. Каким был результат такого общения – можно оценить в кинотеатрах.

А пока первые зрители наслаждаются просмотром "Охотника на монстров", журналисты 24 канала решили проверить, насколько хорошо вы знаете творчество Милы Йовович.

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