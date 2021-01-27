С 28 января в украинский прокат выходит боевик "Охотник на монстров". Автором ленты является Пол Андерсон, а главной звездой проекта выступает Мила Йовович. Но это далеко не все причины, почему зрителям стоит обратить внимание на фильм "Охотник на монстров".

Источник: Kino 24

В первую очередь, захватит сюжет фильма "Охотник на монстров". В центре событий окажется отряд военных, которые удивительным образом попадают в параллельный мир, где живут опасные и мощные монстры, которые совсем не рады визиту пришельцев. Поэтому люди оказываются в ловушке, а единственным, кто может их спасти, является Охотник – незнакомец, который живет в этом мире и знает, как уничтожить монстров.

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"Охотник на монстров": смотрите трейлер

Еще в 2008 году режиссер Пол Андерсон ездил в Японию, где ознакомился с компьютерной игрой "Охотник на монстров". Уже через год он начал переговоры с компанией Capcom, которая владеет правами на игру. Однако экранизировать ленту Полу Андерсону удалось только через 10 лет.

Я обожал эту игру еще до того, как о ней начали говорить в мире. Меня очень вдохновлял каждый ее пейзаж, каждый элемент картинки – я был в восторге, поэтому я постоянно прокручивал в голове возможность этой экранизации на большом экране,

– рассказал режиссер.



"Охотник на монстров": Пол Андерсон на съемочной площадке / Фото Пресс-служба

С немалой тщательностью Пол Андерсон отнесся к поискам актеров на главные роли. Если Артемиду сыграла его жена Мила Йовович, которая уже имеет опыт съемок в боевиках, то на роль Охотника хотели пригласить мастера боевых искусств, который появится в кадре не менее убедительно. И авторам ленты это удалось сделать: актер Тони Джаа отвечал всем требованиям.

"Когда Пол сказал, что роль в фильме моя – я был вне себя от счастья, поскольку осуществилось одно из моих мечтаний. Помню, как он показал мне некоторые раскадровки и рассказал о моем герое. Я был в настоящем восторге, все казалось просто невероятным", – поделился воспоминаниями актер Тони Джаа.



Тони Джаа прокомментировал съемки "Охотника на монстров" / Фото Пресс-служба

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О результатах кастингов Пол Андерсон не пожалел. Тони Джаа невероятно сыграл свою роль Охотника и показал зрелищные бои со спецэффектами, которые смогут поразить всех любителей экшна.

"Я большой поклонник творчества Тони Джаа, обожаю его в фильмах "Онг Бак", "Честь Дракона" и многие другие. Он всегда выкладывается на площадке, играет до последнего и, что самое главное, делает это искренне. Работать с ним – сплошное удовольствие. Он феноменальный мастер боевых искусств, замечательный актер и неповторимый комик. Взаимодействие между Милой и Тони было фантастическим. Очевидно, что они оба – настоящие охотники на монстров", – добавил Пол Андерсон.



Съемки фильма "Охотник на монстров" / Фото Пресс-служба

Не в меньшем восторге от такого сотрудничества была Мила Йовович.

"Тони Джаа – еще тот безумец, поскольку он не просто выполняет трюки, он этим живет. Ему не нужно ни страхования: он спокойно прыгает с высоты, делает сальто и бьется на мечах, и делает это так, что ты едва веришь в увиденное. Тони – настоящий супергерой и уникальный человек. Он один из моих лучших партнеров в боевиках", – поделилась впечатлениями Мила Йовович.



Мила Йовович и Тони Джаа в фильме "Охотник на монстров" / Фото Пресс-служба

Интересно, что фильм "Охотник на монстров" будет больше, чем просто реалистичным. Для этого Пол Андерсон решил снимать сцены не в студийной зеленом фоне и снял почти всю ленту среди локаций Южной Африки и Намибии. Именно поэтому в фильме были привлечены лишь 20% графики, что отводились на создание монстров, которые также смогут поразить зрителей.

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Около 80 минут и более 1300 кадров фильма содержат хотя бы один визуальный эффект. Поэтому команде с более 300 человек пришлось работать целый год над тем, чтобы оживить гигантов.

"Мы хотели, чтобы фаны игры смогли узнать любимых монстров и их мир. Каждый из творений мы пытались сделать по-настоящему кинематографическим и захватывающим. Мы даже разработали для них собственную игровую физику в соединении с особыми свойствами техники боя, имели их игровые копии. Каждый из монстров уникален", – рассказал визуальный сторителер Денис Берарди.



Монстры в фильме Пола Андерсона / Фото Пресс-служба фильма

Каждой детали в виде монстров авторы графики уделяли особое внимание. Поэтому в кадрах "Охотник на монстров" можно будет увидеть качественную картинку, где даже цвет глаз или ногтей созданий будут такими же, как в видеоигре.

Вместе с создателями ленты мы много работали, чтобы удостовериться в том, что киномонстры будут идентичными игровым. Вся команда очень терпеливо и внимательно прислушивалась к нашим комментариям,

– прокомментировал продюсер серии игр "Охотник на монстров" Редзо Цудзимото.

Не пропустите фильм "Охотник на монстров" в кинотеатрах с 28 января.