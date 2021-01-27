З 28 січня в український прокат виходить бойовик "Мисливець на монстрів". Автором стрічки є Пол Андерсон, а головною зіркою проєкту виступає Міла Йовович. Та це далеко не всі причини, чому глядачам варто звернути увагу на фільм "Мисливець на монстрів".

Джерело: Kino 24

В першу чергу, захопить сюжет стрічки "Мисливець на монстрів". У центрі подій опиниться загін військових, які дивним чином потрапляють у паралельний світ, де живуть небезпечні та могутні монстри, які зовсім не раді візиту чужинців. Тому люди опиняються у пастці, а єдиним, хто може їх врятувати, є Мисливець – незнайомець, який живе у цьому світі та знає, як знищити монстрів.

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"Мисливець на монстрів": дивіться трейлер

Ще у 2008 році режисер Пол Андерсон їздив до Японії, де ознайомився з комп'ютерною грою "Мисливець на монстрів". Вже за рік він розпочав перемовини з компанією Capcom, яка володіє правами на гру. Однак екранізувати стрічку Полу Андерсону вдалось тільки за 10 років.

Я обожнював цю гру ще до того, як про неї почали говорити у світі. Мене надзвичайно надихав кожен її пейзаж, кожен елемент картинки – я був у захваті, тому я постійно прокручував у голові можливість цієї екранізації на великому екрані,

– розповів режисер.



"Мисливець на монстрів": Пол Андерсон на знімальному майданчику / Фото Пресслужба

З чималою прискіпливістю Пол Андерсон віднісся до пошуків акторів на головні ролі. Якщо Артеміду зіграла його дружина Міла Йовович, яка вже має досвід зйомок у бойовиках, то на роль Мисливця хотіли запросити майстра бойових мистецтв, який постане у кадрі не менш переконливо. І авторам стрічки це вдалось зробити: актор Тоні Джаа відповідав усім вимогам.

"Коли Пол сказав, що роль у фільмі моя – я не тямився від щастя, оскільки здійснилася одна з моїх мрій. Пам’ятаю, як він показав мені деякі розкадрування та розповів про мого героя. Я був у справжньому захваті, усе здавалося просто неймовірним", – поділився спогадами актор Тоні Джаа.



Тоні Джаа прокоментував зйомки "Мисливця на монстрів" / Фото Пресслужба

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Про результати кастингів Пол Андерсон не пошкодував. Тоні Джаа неймовірно зіграв свою роль Мисливця та показав видовищні бої зі спецефектами, які зможуть вразити всіх любителів екшну.

"Я великий шанувальник творчості Тоні Джаа, обожнюю його у фільмах "Онґ Бак", "Честь Дракона" та багато інших. Він завжди викладається на майданчику, відіграє до останнього і, що найголовніше, робить це щиро. Працювати з ним – суцільне задоволення. Він феноменальний майстер бойових мистецтв, чудовий актор та неповторний комік. Взаємодія між Мілою та Тоні була фантастичною. Очевидно, що вони двоє – справжні мисливці на монстрів", – додав Пол Андерсон.



Зйомки фільму "Мисливець на монстрів" / Фото Пресслужба

Не в меншому захваті від такої співпраці була Міла Йовович.

"Тоні Джаа – ще той безумець, оскільки він не просто виконує трюки, він цим живе. Йому не потрібне жодне страхування: він спокійно стрибає з висоти, робить сальто та б’ється на мечах, і робить це так, що ти ледь віриш у побачене. Тоні – справжній супергерой та унікальна людина. Він один з моїх найкращих партнерів у бойовиках", – поділилась враженнями Міла Йовович.



Міла Йовович і Тоні Джаа у фільмі "Мисливець на монстрів" / Фото Пресслужба

Цікаво, що фільм "Мисливець на монстрів" буде більше, ніж просто реалістичним. Для цього Пол Андерсон вирішив знімати сцени не на студійному зеленому фоні та відзняв майже всю стрічку серед локацій Південної Африки та Намібії. Саме тому у фільмі було залучено лише 20% графіки, що відводилися на створення монстрів, які також зможуть вразити глядачів.

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Близько 80 хвилин та більше 1300 кадрів фільму містять хоча б один візуальний ефект. Тому команді із понад 300 людей довелося працювати цілий рік над тим, щоб оживити гігантів.

"Ми хотіли, щоб фани гри змогли впізнати улюблених монстрів та їхній світ. Кожного зі створінь ми намагалися зробити по-справжньому кінематографічним та захопливим. Ми навіть розробили для них власну ігрову фізику в поєднані з особливими властивостями техніки бою, що мали їхні ігрові копії. Кожен з монстрів унікальний", – розповів візуальний сторітелер Деніс Берарді.



Монстри у фільмі Пола Андерсона / Фото Пресслужба фільму

Кожній деталі у вигляді монстрів автори графіки приділяли особливу увагу. Тому в кадрах "Мисливець на монстрів" можна буде побачити якісну картинку, де навіть колір очей чи нігтів створінь будуть такими ж, як у відеогрі.

Разом з творцями стрічки ми багато працювали, щоб впевнитися у тому, що кіномонстри будуть ідентичними ігровим. Уся команда дуже терпляче та уважно дослухалися до наших коментарів,

– прокоментував продюсер серії ігор "Мисливець на монстрів" Рьодзо Цудзімото.

Тож не пропустіть фільм "Мисливець на монстрів" у кінотеатрах з 28 січня.