Если понравился Fubar: 5 схожих фильмов и сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Шпионский сериал Fubar с Арнольдом Шварценеггером вышел на Netflix 25 мая. Если вам понравился этот новый проект, то рекомендуем обратить внимание на еще несколько фильмов и сериалов, которые вы можете просмотреть в эти выходные.

В подборке 24 Канала вы найдете недавние премьеры "Рыцарь в черном" и "Ночной агент". Пригласите друзей к выходным и наслаждайтесь настоящим киносеансом в уюте своего дома.

Смотрите также Fubar уже на Netflix: свежие отзывы на первый сериал с Арнольдом Шварценеггером

5 фильмов и сериалов Netflix, которые можно посмотреть в эти выходные

"Рекрут"

Количество сезонов: 1Год: 2022

В остросюжетном шпионском сериале от создателя "Новобранца" сыграл Ной Сентинео. В центре сюжета – бывшая сотрудница ЦРУ, угрожающая раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок, попадающий в бурный и опасный мир международного шпионажа.

"Рекрут": смотрите трейлер

"Серый человек"

Год: 2022

В этом всемирном боевике-триллере от братьев Руссо играют Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас и Реге-Жан Пейдж. По сюжету шпион ЦРУ раскрывает ужасные секреты агентства, а мятежный агент-социопат назначает награду за его голову и начинает охоту.

"Серый человек": смотрите трейлер

"Лу"

Год: 2022

В триллере продюсера Джей Джей Абрамса и режиссера Анны Ферстер за дело берутся Эллисон Дженни и Джерни Смоллетт. Фильм рассказывает, как во время бури похитили маленькую девочку, а затем таинственная соседка прощается со спокойной жизнью и выходит на бой со стихией и темным прошлым.

"Лу": смотрите трейлер

"Рыцарь в черном"

Количество сезонов: 1Год: 2023

В боевике Netflix сыграл актер "Наследников" Ким У Бин. Это история о мрачном будущем, в котором планета полностью опустошена из-за загрязнения воздуха. Выживание человечества зависит от Рыцарей в черном, ведь они гораздо больше, чем просто курьеры.

"Рыцарь в черном": смотрите трейлер

"Ночной агент"

Количество сезонов: 1Год: 2023

В многосерийном боевике "Ночной агент", снятом на основе романа Мэтью Квирка, сыграли Габриэль Бассо, Люсиан Бьюкенен и Хонг Чау. По сюжету ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, который погружает его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

"Ночной агент": смотрите трейлер