Одним из вариантов, как можно провести Международный женский день, может быть вечер просмотра фильмов. Кино 24 подготовил подборку вдохновляющих лент о сильных духом женщинах. Эти киноработы помогут вам хорошо провести время.

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"Фрида", 2002

Кинолента знакомит зрителей с непростой жизнью мексиканской художницы Фриды Кало. Молодая девушка была прикована к постели из-за аварии. Однако именно эта ситуация побудила ее взять в руки кисточку.

Во время болезни Фрида начинает писать картины. Узнайте, как продолжился жизненный путь главной героини, посмотрев фильм "Фрида".

К слову, лента "Фрида" является обладательницей двух Оскаров и Золотого глобуса. Фриду блестяще сыграла Сальма Хайек.

"Фрида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Улыбка Моны Лизы", 2003

Кинолента переносит нас в события 20 века. Фильм рассказывает о праве женщин на образование.

Картина рассказывает историю Кэтрин Энн Уотсон. Она является преподавательницей искусств в консервативном частном женском колледже. Женщина убеждает и вдохновляет девушек отходить от уставленных норм и правил, мотивировала верить в себя и учиться, чтобы построить собственную карьеру и самостоятельно обеспечивать будущее.

"Улыбка Моны Лизы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дьявол носит Прада", 2006

В киноработе снялась известная актриса Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс, молодой выпускницы колледжа, которая приехала в Нью-Йорк. Там она устраивается на работу ассистенткой самой влиятельной и дерзкой женщины в мире моды - Миранды Пристли, роль которой исполнила Мерил Стрип.

Как удержаться на работе, а также наладить общий язык с боссом-женщиной, не потеряв при этом своего достоинства и найти собственное "Я" – вот вопросы, с которыми придется столкнуться главной героине в исполнении Йенн Хэтэуэй.

"Дьявол носит Прада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимая сторона", 2009

Кинолента "Невидимая сторона" основана на реальных событиях.

В основе сюжета реальная история Майкла Охера – беспризорного мальчика, который с помощью заботливой женщины и ее семьи стал профессиональным американским футболистом и первым выбором драфта НФЛ.

Эта жизнеутверждающая кинолента о том, на что способны любовь и доброта. Образ сильной женщины в фильме воплотила актриса Сандра Балок. Эта кинолента получилась настолько впечатляющей, что она получила за него "Оскар".

"Невидимая сторона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Век Адалин", 2015

"Век Адалин" – это фильм, который сделал время свое выдающееся. Это случилось с главной героиней. Ее жизнь была озарена необыкновенным даром – не стареть.

Так, Адалин удается сохранить свою молодость и красоту на протяжении веков.

Как бы вы чувствовали себя, зная, что переживете любимого или что никогда не состаритесь и переживете своего ребенка? Героиня запретила себе сближаться с людьми. Она вынуждена постоянно переезжать с места на место, чтобы никто не мог разоблачить его тайны. Однако именно эта судьба выпала героине.

"Век Аладина": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм о сильных женщинах из киноподборки Кино 24 и наслаждайтесь вечером. Приятного просмотра!