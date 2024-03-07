Одним із варіантів, як можна провести Міжнародний жіночий день, може бути вечір перегляду фільмів. Кіно 24 підготував добірку надихаючих стрічок про сильних духом жінок. Ці кінороботи допоможуть вам гарно провести час.

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"Фріда", 2002

Кінострічка знайомить глядачів з непростим життям мексиканської художниці Фріди Кало. Молода дівчина була прикута до ліжка через аварію. Однак саме ця ситуація спонукала її взяти в руки пензлик.

Під час хвороби Фріда починає писати картини. Дізнайтесь, як продовжився життєвий шлях головної героїні, подивившись фільм "Фріда".

До слова, стрічка "Фріда" є володаркою двох Оскарів та Золотого глобуса. Фріду блискуче зіграла Сальма Хайєк.

"Фріда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Посмішка Мони Лізи", 2003

Кінострічка переносить нас у події 20 століття. Фльм розповідає про право жінок на освіту.

Картина розповідає історію Кетрін Енн Вотсон. Вона є викладачкою мистецтв у консервативному приватному жіночому коледжі. Жінка переконує та надихає дівчат відходити від уставлених норм та правил, мотивувала вірити в себе та вчитися, щоб побудувати власну кар'єру та самостійно забезпечувати майбутнє.

"Посмішка Мони Лізи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Диявол носить Прада", 2006

У кінороботі знялася відома акторка Енн Гетевей у ролі Енді Сакс, молодої випускниці коледжу, яка приїхала до Нью-Йорку. Там вона влаштовується на роботу асистенткою найвпливовішої і найзухвалішої жінки у світі моди — Міранди Прістлі, роль якої виконала Меріл Стріп.

Як втриматися на роботі, а також налагодити спільну мову з босом-жінкою, не втративши при цьому своєї гідності та знайти власне "Я" – ось питання, з якими доведеться зіштовхнутися головній героїні у виконанні Єнн Гетевей.

"Диявол носить Прада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидима сторона", 2009

Кінострічка "Невидима сторона" заснований на реальних подіях.

В основі сюжету реальна історія Майкла Охера – безпритульного хлопчика, який за допомогою турботливої жінки та її родини став професійним американським футболістом та першим вибором драфту НФЛ.

Ця життєтвердна кінострічка про те, на що здатні любов та доброта. Образ сильної жінки у фільмі втілила акторка Сандра Балок. Ця кінострічка вийшла настільки вражаючою, що вона отримала за нього "Оскар".

"Невидима сторона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Століття Адалін", 2015

"Століття Адалін" – це фільм, який зробив час свій визначний. Це трапилося з головною героїнею. Її життя було осяяне незвичайним даром – не старіти.

Так, Адалін вдається зберегти свою молодість та вроду протягом століть.

Як би ви почувалися, знаючи, що переживете коханого чи що ніколи не постарієте і переживете свою дитину? Героїня заборонила собі зближуватися з людьми. Вона вимушена постійно переїжджати з місця на місце, аби ніхто не міг викрити його таємниці. Однак саме ця доля випала героїні.

"Століття Аладін": дивіться онлайн трейлер фільму

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