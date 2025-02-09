24 Канал подобрал семь фильмов на каждый из дней недели. Здесь многообразие жанров – от легкой комедии до атмосферных драм и блокбастеров.
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Понедельник – "Снова в действии"
Комедийно-приключенческий фильм будет отличным вариантом для начала недели. В этой ленте супружеская пара, которая оставила службу в ЦРУ для спокойной жизни, вынуждена вернуться в шпионский мир и защитить свою семью.
"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн
Вторник – "Бруталист"
Лента, что может стать лучшей за 2025 год по версии Оскара, рассказывает о мигранте и архитекторе Лазло Тота, который смог выжить после Холокоста и переехал в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни.
"Бруталист": смотрите трейлер онлайн
Среда – "БожеВильные"
Киноплан на неделю не может обойтись без украинского фильма. Это одна из новых лент, которая рассказывает о карательной психиатрии в советской системе. Главный герой Андрей попадает в эти адские обстоятельства просто за то, что любит западную музыку.
"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн
Четверг – "Субстанция"
Для любителей хорроров неделя не может обойтись без ленты этого жанра. В этом фильме показана история голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая ведет шоу на телевидении. Ее хотят заменить молодой звездой, поэтому женщина решается на жуткий эксперимент.
"Субстанция": смотрите трейлер онлайн
Пятница – "Типа беременна"
Новая комедия Netflix поможет расслабиться после рабочей недели. Она рассказывает о подругах Лейни и Кейт, которые всегда мечтали стать мамами. Но когда желание одной из женщин осуществляется, другая этим расстроена. Поэтому и сама начинает делать вид, якобы беременна.
"Типа беременна": смотрите трейлер онлайн"
Суббота – "Плохая девочка"
Суббота – это удачный день для романтического свидания. Подогреть страсть в отношениях сможет этот эротический триллер. В центре сюжета – "счастливая" жена и успешная директор компании Роми, которую вдруг безумно заинтересовывает молодой стажер.
"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн
Воскресенье – "Поток"
Этот волшебный анимационный фильм, который номинирован на Оскар, можно посмотреть всей семьей в воскресенье. Он рассказывает о черном коте с ярко-желтыми глазами, который ищет сухое место. Он попадает в лодку с капибарой, а к ним присоединяются лемур и собака. Животных ждут невероятные приключения.
"Поток": смотрите трейлер онлайн