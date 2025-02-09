24 Канал подобрал семь фильмов на каждый из дней недели. Здесь многообразие жанров – от легкой комедии до атмосферных драм и блокбастеров.

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Понедельник – "Снова в действии"

Комедийно-приключенческий фильм будет отличным вариантом для начала недели. В этой ленте супружеская пара, которая оставила службу в ЦРУ для спокойной жизни, вынуждена вернуться в шпионский мир и защитить свою семью.

"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн

Вторник – "Бруталист"

Лента, что может стать лучшей за 2025 год по версии Оскара, рассказывает о мигранте и архитекторе Лазло Тота, который смог выжить после Холокоста и переехал в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

Среда – "БожеВильные"

Киноплан на неделю не может обойтись без украинского фильма. Это одна из новых лент, которая рассказывает о карательной психиатрии в советской системе. Главный герой Андрей попадает в эти адские обстоятельства просто за то, что любит западную музыку.

"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн

Четверг – "Субстанция"

Для любителей хорроров неделя не может обойтись без ленты этого жанра. В этом фильме показана история голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая ведет шоу на телевидении. Ее хотят заменить молодой звездой, поэтому женщина решается на жуткий эксперимент.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

Пятница – "Типа беременна"

Новая комедия Netflix поможет расслабиться после рабочей недели. Она рассказывает о подругах Лейни и Кейт, которые всегда мечтали стать мамами. Но когда желание одной из женщин осуществляется, другая этим расстроена. Поэтому и сама начинает делать вид, якобы беременна.

"Типа беременна": смотрите трейлер онлайн"

Суббота – "Плохая девочка"

Суббота – это удачный день для романтического свидания. Подогреть страсть в отношениях сможет этот эротический триллер. В центре сюжета – "счастливая" жена и успешная директор компании Роми, которую вдруг безумно заинтересовывает молодой стажер.

"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

Воскресенье – "Поток"

Этот волшебный анимационный фильм, который номинирован на Оскар, можно посмотреть всей семьей в воскресенье. Он рассказывает о черном коте с ярко-желтыми глазами, который ищет сухое место. Он попадает в лодку с капибарой, а к ним присоединяются лемур и собака. Животных ждут невероятные приключения.

"Поток": смотрите трейлер онлайн