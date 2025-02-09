24 Канал підібрав сім фільмів на кожен з днів тижня. Тут різноманіття жанрів – від легкої комедії до атмосферних драм і блокбастерів.

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Понеділок – "Знову в дії"

Комедійно-пригодницький фільм буде чудовим варіантом для початку тижня. У цій стрічці подружня пара, яка залишила службу в ЦРУ для спокійного життя, вимушена повернутися до шпигунського світу й захистити свою сім'ю.

"Знову в дії": дивіться трейлер онлайн

Вівторок – "Бруталіст"

Стрічка, що може стати найкращою за 2025 рік за версією Оскара, розповідає про мігранта й архітектора Лазло Тота, який зміг вижити після Голокосту та переїхав до Лос-Анджелеса у пошуках кращого життя.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

Середа – "БожеВільні"

Кіноплан на тиждень не може обійтись без українського фільму. Це одна з нових стрічок, яка розповідає про каральну психіатрію у радянській системі. Головний герой Андрій потрапляє у ці пекельні обставини просто за те, що любить західну музику.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн

Четвер – "Субстанція"

Для любителів горорів тиждень не може обійтись без стрічки цього жанру. У цьому фільмі показана історія голлівудської зірки Елізабет Спаркс, яка веде шоу на телебаченні. Її хочуть замінити молодою зіркою, тому жінка наважується на моторошний експеримент.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

П'ятниця – "Типу вагітна"

Нова комедія Netflix допоможе розслабитися після робочого тижня. Вона розповідає про подруг Лейні та Кейт, які завжди мріяли стати мамами. Та коли бажання однієї з жінок здійснюється, інша цим засмучена. Тому й сама починає вдавати, нібито вагітна.

"Типу вагітна": дивіться трейлер онлайн"

Субота – "Хороша погана дівчинка"

Субота – це вдалий день для романтичного побачення. Підігріти пристрасть у стосунках зможе цей еротичний трилер. У центрі сюжету – "щаслива" дружина та успішна директорка компанії Ромі, яку раптом шалено зацікавлює молодий стажист.

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

Неділя – "Потік. Останній кіт на Землі"

Цей чарівний анімаційний фільм, який номінований на Оскар, можна переглянути всією сім'єю у неділю. Він розповідає про чорного кота з яскраво-жовтими очима, який шукає сухе місце. Він потрапляє до човна з капібарою, а до них долучаються лемур і собака. Тварин чекають неймовірні пригоди.

"Потік. Останній кіт на Землі": дивіться трейлер онлайн