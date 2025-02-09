Что посмотреть за неделю: список самых интересных фильмов на каждый день

Если вы обожаете каждый день смотреть новый фильм, но устали искать что-то новое, мы подготовили киноплан на целую неделю. Каждый вечер вас будет ждать новая увлекательная история, которая подарит эмоции, заставит задуматься или поможет расслабиться.

24 Канал подобрал семь фильмов на каждый из дней недели. Здесь многообразие жанров – от легкой комедии до атмосферных драм и блокбастеров.

Смотрите также Для длинных вечеров: 4 лучшие фильмы продолжительностью более трех часов

Понедельник – "Снова в действии"

Комедийно-приключенческий фильм будет отличным вариантом для начала недели. В этой ленте супружеская пара, которая оставила службу в ЦРУ для спокойной жизни, вынуждена вернуться в шпионский мир и защитить свою семью.

"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн

Вторник – "Бруталист"

Лента, что может стать лучшей за 2025 год по версии Оскара, рассказывает о мигранте и архитекторе Лазло Тота, который смог выжить после Холокоста и переехал в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

Среда – "БожеВильные"

Киноплан на неделю не может обойтись без украинского фильма. Это одна из новых лент, которая рассказывает о карательной психиатрии в советской системе. Главный герой Андрей попадает в эти адские обстоятельства просто за то, что любит западную музыку.

"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн

Четверг – "Субстанция"

Для любителей хорроров неделя не может обойтись без ленты этого жанра. В этом фильме показана история голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая ведет шоу на телевидении. Ее хотят заменить молодой звездой, поэтому женщина решается на жуткий эксперимент.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

Пятница – "Типа беременна"

Новая комедия Netflix поможет расслабиться после рабочей недели. Она рассказывает о подругах Лейни и Кейт, которые всегда мечтали стать мамами. Но когда желание одной из женщин осуществляется, другая этим расстроена. Поэтому и сама начинает делать вид, якобы беременна.

"Типа беременна": смотрите трейлер онлайн"

Суббота – "Плохая девочка"

Суббота – это удачный день для романтического свидания. Подогреть страсть в отношениях сможет этот эротический триллер. В центре сюжета – "счастливая" жена и успешная директор компании Роми, которую вдруг безумно заинтересовывает молодой стажер.

"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

Воскресенье – "Поток"

Этот волшебный анимационный фильм, который номинирован на Оскар, можно посмотреть всей семьей в воскресенье. Он рассказывает о черном коте с ярко-желтыми глазами, который ищет сухое место. Он попадает в лодку с капибарой, а к ним присоединяются лемур и собака. Животных ждут невероятные приключения.

"Поток": смотрите трейлер онлайн