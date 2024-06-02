В сегодняшней подборке редакция Кино 24 предлагает ознакомиться с фильмами, которые идеально подойдут для летних вечеров с друзьями и родными. Эти ленты обязательно нужно посмотреть людям, у которых на душе еще весна.

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"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Найлз встречается с девушкой Мисти. Однажды пара попадает на свадьбу друзей. Во время праздника мужчина проводит много времени с Сарой, сестрой невесты. Как-то вечером они решили прогуляться по пустыне, где Найлз получает стрелу от Роя. После ранения он идет в пещеру, которая ярко сияет. Найлз говорит Саре, чтобы она стояла в стороне, но девушка не слушается и становится заложницей временной петли. Теперь они вместе каждый раз проживают недавнюю свадьбу.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасатели Малибу"

В фильме рассказывается о команде спасателей, которые работают на пляжах Эмеральд-Бея. Они являются членами особого и знаменитого подразделения "Спасатели Малибу". Одного из мужчин, Митча, знает довольно много людей, ведь он спас немало отдыхающих. Это не очень нравится местному полицейскому и его начальнику. Как-то Митч случайно находит наркотики, поэтому стремится найти того, кто их распространяет. Справиться с задачей ему помогает стажер Мэтт Броуди.

"Спасатели Малибу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большой всплеск"

Певица Марианна и режиссер Поль – настоящая идеальная пара. У них есть все: любовь, популярность и много денег. Вдруг у женщины исчезает голос, поэтому она не может дальше заниматься музыкой. Впоследствии Марианна пережила тяжелую операцию, во время которой врачи очень старались. Теперь певице нужно пройти реабилитацию, поэтому она отправляется на море. Казалось, что отдых будет удачный, однако там пара встречает друга Поля, который к тому же является бывшим Марианны. Мужчина приехал не сам, а вместе со своим сыном. После этого и начинаются напряженные события.

"Большой всплеск": смотрите онлайн трейлер фильма

Наша подборка фильмов прекрасно дополнить ваш летний вечер и поможет создать прекрасное настроение. Поэтому просматривайте увлекательные ленты!