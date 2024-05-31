Кино 24 расскажет о 3 увлекательных турецких фильмах, в которых витает дух романтики. Приготовьтесь быть пораженными их искренними историями любви.

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"Только в твоих снах"

Фильм расскажет о Энгине, бизнесмене, который знает цену успеху, власти и роскошной жизни и девушке Пелин из обычной семьи, которая мечтает найти кого-то, кто полюбит ее такой, какой она есть на самом деле. Пути двух молодых людей пересекаются на вечеринке, а уже на следующее утро они вместе просыпаются в одной постели. Энгин и Пелин узнают, что женаты уже два года. Эта веселая парочка пытается найти выход из этой ужасной ситуации и начинают сближаться друг с другом.

"Только в твоих снах": смотрите онлайн трейлер фильма

"Милая и опасная"

Главная героиня фильма милая девушка Зелиш, которая выросла в богатой семье и никогда ни в чем не нуждалась. Она живет вместе с отцом, однако не получает достаточно внимания от него, ведь всю жизнь ее воспитанием занимались именно многочисленные няни, а не папа. Однако девушка и не подозревала, что на самом деле она не родная дочь господина Хакки.

Именно он похитил ее, чтобы получить огромное наследство на сумму 200 миллионов долларов, которое умершая жена завещала своему ребенку. На протяжении всей жизни Зелиш была для отца лишь гарантией того, что он получит наследство, после того, как она выйдет замуж. Однако девушка не торопилась идти под венец, поскольку ждет своего единственного принца. Однажды она знакомится с молодым парнем по имени Зарик, и влюбляется в него с первого взгляда. Однако, оказывается, что судьба их уже давно соединила .....

"Милая и опасная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Время счастья"

По сюжету, успешный бизнесмен Мерт убежден, что разгадал код к счастью. Именно на этом он и построил свое дело: оно предлагает увлекательные лайфстайл-курсы и первоклассные мастер-классы по достижению жизненного успеха.

Сейчас Мерт готовится к важной сделке с японскими клиентами. Но ситуация приобретает неожиданный поворот, когда неуклюжий сотрудник буквально сваливается ему на голову. Так появляется Тарек, полная противоположность Мерта со всех сторон. Чтобы продемонстрировать эффективность своей программы, Мерт должен превратить этого неуклюжего паренька в успешного человека.

Сначала он колебался, но его мотивация стремительно растет, когда он узнает, что Тарек – брат очаровательной художницы Ады, которая сумела противостоять его чарам. Сможет ли он завоевать сердце Ады, одновременно помогая Тареку найти свой путь к успеху?

"Время счастья": смотрите онлайн трейлер фильма

Окунитесь с головой в мир романтических турецких фильмов из подборки. Приятного просмотра!