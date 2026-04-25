Для просмотра на выходных: фильмы, которые заменят поход к психологу

Все люди переживают сложные периоды в жизни. Когда сильно накрывает, стоит обращаться за помощью к специалисту. Однако, если хочется высвободить эмоции или попытаться найти ответы на те или иные вопросы, можно посмотреть фильмы.

Выбирайте, что смотреть на выходных.

Какие фильмы заменят поход к психологу?

"Умница Уилл Хантинг" (1997)

Рейтинг IMDb: 8/4/10

В фильме рассказывается о Уилле Хантинге, который прекрасно знает математику. Выйдя из тюрьмы, он пошел работать уборщиком в Массачусетский технологический институт. Как-то парень решает сложное математическое уравнение и на него обращает внимание профессор Джеральд Ламбо.

Однако Уилла снова арестовывают и он предстает перед судом. Преподаватель готов помочь парню, если тот будет посещать психолога и заниматься математикой. Так, профессор Ламбо обращается к своему старому другу Шону Магуайру, а Хантинг начинает справляться с внутренними страхами и травмами.

"Умница Уилл Хантинг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

После болезненного расставания Клементина проходит процедуру, чтобы стереть воспоминания о своем бывшем Джоэле. Когда парень об этом узнает, то прибегает к таким же мерам. Так, он постепенно начинает забывать женщину, которую любил.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Уроки толерантности" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Сюжет разворачивается вокруг обычной семьи: учительницы Надежды, ее безработного мужа Зеника и двух их детей: Дианы и Дениса. Зарплаты женщины едва хватает, чтобы содержать родных.

Чтобы закрыть долги, семья участвует в государственной программе по евроинтеграции "Уроки толерантности", согласно которой некоторое время с ними будет жить представитель ЛГБТ-сообщества.

В доме Надежды, Зеника, Дианы и Дениса появляется мужчина по имени Василий. Теперь семья вынуждена преодолевать собственные предубеждения, доходить до взаимопонимания и сосуществовать вместе.

"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ешь, молись, люби" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

В центре сюжета – успешная писательница Лиз. Женщина решает изменить свою жизнь и отправляется в путешествие по Италии, Индии и Бали, благодаря которому находит себя и начинает лучше познавать мир.

"Ешь, молись, люби": смотрите онлайн трейлер фильма

