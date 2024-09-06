Для хорошего отдыха: 4 фильма, которые стоит посмотреть вечером

Вот и подошла к завершению первая рабочая неделя сентября. Поэтому вечер пятницы стоит провести за просмотром фильмов, чтобы отдохнуть. Готовьте вкусности, усаживайтесь поудобнее и собирайтесь у экранов всей семьей.

Редакция Кино 24 обожает смотреть фильмы вечером, поэтому подготовила для вас несколько классных рекомендаций. В нашей подборке собраны ленты последних лет с прекрасными актерами и интересными сюжетами.

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"Каскадер" (2024)

Главную роль в фильме играет непревзойденный Райан Гослинг. Его герой – каскадер Кольт Сиверс начинает сниматься вместе с актером, дублером которого он был раньше. Однако однажды знаменитость куда-то девается, поэтому фильм могут закрыть. Теперь Кольт должен найти пропавшего актера, чтобы этого не произошло.

"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Без обид" (2023)

В фильме рассказывается о водительнице Мэдди Баркер. Вскоре женщина может потерять имущество своей матери, ведь она не может за него платить налог. Однажды у главной героини появляются новые работодатели: теперь Мэдди должна якобы встречаться с их сыном, которому 19 лет. Если все удастся, то женщина получит автомобиль.

"Без обид": смотрите онлайн трейлер фильма

"Уроки толерантности" (2023)

В этой украинской комедии показано Подолье, где проживает семья Найдюков. Отец любит выпивать пиво вместе с кумом, сын много времени проводит в гараже, поскольку мечтает открыть собственное СТО, дочь хочет стать актрисой, а мать пытается спасти их всех от кредиторов. Так, семья подписывает государственную программу по евроинтеграции, которая называется "Уроки толерантности". Теперь вместе с Найдюками должен жить гей Василий.

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"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мужчина по имени Отто" (2022)

Это вторая экранизация романа Фредерика Бакмана, который называется "Мужчина по имени Уве". В фильме рассказывается об Отто, у которого умерла жена, поэтому теперь главный герой старается не контактировать с людьми. Как-то он знакомится с парой – эта встреча меняет жизнь мужчины. Отто снова находит настоящих друзей.

"Мужчина по имени Отто": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм, который посмотрите уже сегодня вечером. Хорошая лента поможет хоть немного отвлечься.