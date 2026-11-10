Токсичные друзья, кринж и полный хаос: 5 фильмов, которые понравятся зумерам

Зумеров трудно удивить очередной историей о большой любви или герое, спасающем мир в трико. Им нужны токсичные отношения, черный юмор, социальные сети, эстетика Pinterest и сюжет, после которого хочется записать десятиминутный разбор в TikTok.

24 Канал собрал пять фильмов, которые отлично отражают настроение поколения зумеров. Здесь есть все: от школьной мести до вечеринки, где фальшивая дружба оказывается опаснее убийцы.

"Тела, тела, тела", 2022

Жанр: черная комедия, триллер, ужасы

IMDb: 6,1

Компания богатых молодых людей собирается на вечеринку в роскошном загородном доме. Алкоголь, наркотики, токсичные шутки и игра в убийцу – обычный вечер, пока кто-то не находит настоящий труп.

Теперь друзья подозревают друг друга, вспоминают старые обиды и устраивают истерики. Оказывается, поколение, которое умеет правильно говорить о личных границах, не всегда умеет их уважать.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 85% положительных рецензий. Обозреватели отмечают острый сценарий, черный юмор и удачную сатиру на современную молодежь. Особенно досталось фальшивой дружбе и культуре социальных сетей.



"Тела, тела, тела": смотреть трейлер

"Bottoms", 2023

Жанр: молодежная комедия, сатира

IMDb: 6,7

Две непопулярные старшеклассницы решают организовать женский бойцовский клуб. Но не для самозащиты или борьбы за справедливость. Им просто хочется сблизиться с самыми популярными девушками школы.

План неожиданно срабатывает, а дальше начинается неконтролируемый хаос с драками, ложью и максимально абсурдными ситуациями.

Что говорят критики: Фильм получил 91% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики называют его энергичной, дерзкой и оригинальной комедией, которая удачно переосмысливает традиционные истории о старшеклассниках.



"Bottoms": смотреть трейлер

"Месть", 2022

Жанр: черная комедия, подростковый триллер

IMDb: 6,3

Популярная школьница Дреа теряет репутацию после утечки интимного видео. Тем временем новенькая Элеонор тоже имеет счеты с прошлым. Девушки решают объединиться, чтобы отомстить своим обидчикам.

Все происходит на фоне пастельных нарядов, дорогих вечеринок и подростков, готовых разрушить чужую жизнь ради собственной популярности.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 86% положительных рецензий. Обозреватели хвалят химию между Майей Хоук и Камилой Мендес, стильную картинку и едкую сатиру на подростковую культуру. В то же время некоторым критикам не хватило остроты сценария.



"Месть": смотреть трейлер

"Субстанция", 2024

Жанр: бодихоррор, психологический триллер, сатира

IMDb: 7,2

Бывшая голливудская звезда Элизабет Спаркл узнает, что для телевидения она уже слишком старая. Вместо того чтобы послать руководство куда подальше, женщина соглашается на экспериментальный препарат, который создает ее более молодую и привлекательную версию.

Что говорят критики: "Субстанция" имеет 89% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики восхищаются бесстрашной игрой Деми Мур, провокационной сатирой и визуальными решениями. Правда, особо чувствительным зрителям лучше не включать фильм во время ужина.



"Субстанция": смотреть трейлер

"Поговори со мной", 2023

Жанр: мистический хоррор, триллер

IMDb: 7,1

Компания подростков находит загадочную забальзамированную руку, которая позволяет вызывать духов. Вместо того чтобы немедленно избавиться от жуткой находки, молодежь превращает общение с потусторонним миром в новое развлечение.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 94% положительных рецензий. Обозреватели отмечают напряженную атмосферу, убедительную актерскую игру и изобретательные практические эффекты. Сюжет также хвалят за то, что он удачно сочетает классический хоррор с современной молодежной культурой.



"Поговори со мной": смотреть трейлер

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