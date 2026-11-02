В этих фильмах вы точно не будете на стороне главных героев

24 Канал собрал пять фильмов, в которых моральные принципы – редкость, а главные герои соревнуются за звание самого отвратительного человека на экране.

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"Аферистка", 2020

Жанр: криминальный триллер, черная комедия

IMDb: 6,4

Марла Грейсон зарабатывает на жизнь тем, что становится законной опекуншей состоятельных пожилых людей, а затем присваивает их состояние. Все работает безупречно, пока очередная жертва не оказывается связанной с криминальным миром. Теперь двум хищникам предстоит выяснить, кто из них беспринципнее.

Что говорят критики: 79% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят жесткую сатиру на капитализм и убедительно отвратительную героиню Розамунд Пайк.

"Аферистка": смотреть трейлер

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"Треугольник печали", 2022

Жанр: сатирическая комедия, драма

IMDb: 7,2

Пара моделей отправляется в роскошный круиз вместе с миллионерами, инфлюенсерами и другими людьми, убежденными в собственной исключительности. Но когда путешествие превращается в катастрофу, деньги вдруг теряют значение. А вот человеческая глупость, эгоизм и жадность никуда не исчезают.

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Что говорят критики: 72% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики отмечают едкую сатиру Рубена Эстлунда на богачей и социальное неравенство, хотя некоторым юмор показался слишком прямолинейным.



"Треугольник печали": смотреть трейлер

"Волк с Уолл-стрит", 2013

Жанр: криминальная комедия, биографическая драма

IMDb: 8,2

Джордан Белфорт превращается из обычного биржевого брокера в миллионера, зарабатывающего на финансовых махинациях. Вместе с коллегами он купается в деньгах, наркотиках и роскоши, совершенно не заботясь о судьбах обманутых людей. Совесть здесь явно не прошла собеседование.

Что говорят критики: 79% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели восхищаются энергичной режиссурой Мартина Скорсезе и игрой Леонардо Ди Каприо, хотя фильм также критиковали за возможную романтизацию мошенничества.



"Волк с Уолл-стрит": смотреть трейлер

"Тела, тела, тела", 2022

Жанр: комедийный хоррор, детектив

IMDb: 6,1

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Компания состоятельных молодых людей собирается на вечеринку в отдаленном поместье. Обычная игра в убийцу неожиданно превращается в настоящий кошмар. Друзья начинают подозревать друг друга, а вместе со страхом на поверхность вылезают ложь, зависть и старые обиды. С такими друзьями даже маньяк кажется не самой большой проблемой.

Что говорят критики: 85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Фильм хвалят за острую сатиру на поколение социальных сетей, черный юмор и непредсказуемый детективный сюжет.



"Тела, тела, тела": смотреть трейлер

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