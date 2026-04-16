3 интересных фильма на вечер, на которые не жалко потратить время

Вечером после работы нужно отдыхать. Например, можно провести время за просмотром интересного фильма.

Какие фильмы посмотреть вечером.

Какие фильмы посмотреть вечером?

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

"Ну мам" – это украинская семейная комедия, где освещается тема отношений между матерями и детьми, которые сталкиваются с различными испытаниями. В фильме показаны несколько историй, которые переплетаются между собой.

"Острые козырьки: Бессмертный"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

События фильма разворачиваются в Бирмингеме в 1940 году, когда вокруг царит хаос из-за Второй мировой войны. В город из добровольного изгнания возвращается Томас Шелби

Он сталкивается с самым разрушительным испытанием в жизни. Под угрозой оказывается будущее страны и его семьи. Томас должен противостоять собственным демонам и сделать сложный выбор.

"Служанка"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет разворачивается вокруг Милли Кэллоуэй, которая начинает работать служанкой в доме Винчестеров, где живут бизнесмен Эндрю, его жена Нина и их дочь Сесилия.

Кажется, что девушка может наконец преодолеть неудачи, которые ее преследуют, однако работа оказывается не такой идеальной. Каждый, кто живет в имении Винчестеров, имеет секрет, который вскоре станет известным. Однако Милли также кое-что скрывает.

Какие фильмы на реальных событиях посмотреть?

"Титаник" – это история о катастрофе на лайнере, произошедшей в 1912 году. В центре сюжета – Джек и Роуз, которые влюбляются друг в друга и даже не подозревают, какая трагедия ждет их.

"Пианист" – польский пианист и композитор Владислав Шпильман сбежал из варшавского гетто и выжил. Несколько лет мужчина жил в сложных условиях, пока ему не помог немецкий офицер Вильгельм Гозенфельд.

