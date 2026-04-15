Канадский режиссер Джеймс Камерон снял фильм о катастрофе под названием "Титаник" с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в главных ролей. Какие еще ленты на основе реальных событий посмотреть, расскажет 24 Канал.

Фильмы на основе реальных событий: список

"Титаник" (1997)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Сюжет фильма разворачивается вокруг художника Джека и девушки из богатой семьи Роуз. Они встречаются на борту легендарного лайнера "Титаник" и влюбляются друг в друга.

Однако Роуз помолвлена, к тому же ее роман с Джеком не одобряют близкие и общество. Находясь на борту "Титаника", влюбленные еще не знают, что надвигается страшная катастрофа.

"В погоне за счастьем" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

За основу фильма взята история, случившаяся во время Великой депрессии в Америке. Крис Гарднер остался без дома и денег, с маленьким сыном на руках, но смог стать миллионером. Сначала мужчина жил в общественном туалете на вокзале Сан-Франциско, а потом попал на биржу и заработал на поместье.

"Пианист" (2002)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Это история о польском пианисте и композиторе Владиславе Шпильмане, который сбежал из варшавского гетто и выжил. Он скрывался в заброшенных кварталах, откуда наблюдал за войной. Несколько лет музыкант жил в сложных условиях, пока не получил помощь от немецкого офицера Вильгельма Гозенфельда.

"Мотылёк" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

В центре сюжета – взломщик сейфов Анри Шарьер, известный под прозвищем "Мотылёк". Жизнь главного героя рушится, когда его несправедливо обвиняют в убийстве.

"Мотылёк" получает пожизненное заключение и попадает на остров Дьявола во Французской Гвиане. Кажется, что из этой каторги выбраться невозможно, однако Анри стремится к свободе, поэтому вступает в борьбу с системой.

Какой фильм с высоким рейтингом посмотреть?

Ранее мы писали о фильме "Одна жизнь", который имеет рейтинг IMDb 7.5/10, с Энтони Хопкинсом в главной роли. Он играет лондонского брокера Николаса Уинтона, который спас сотни детей, преимущественно еврейских, из оккупированной Германией Чехословакии перед началом Второй мировой войны.