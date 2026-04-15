Канадський режисер Джеймс Камерон зняв фільм про катастрофу під назвою "Титанік" з Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо у головних ролей. Які ще стрічки на основі реальних подій подивитися, розповість 24 Канал.

Фільми на основі реальних подій: список

"Титанік" (1997)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Сюжет фільму розгортається навколо художника Джека та дівчини з багатої родини Роуз. Вони зустрічаються на борту легендарного лайнера "Титанік" і закохуються одне в одного.

Проте Роуз заручена, до того ж її роман з Джеком не схвалюють близькі та суспільство. Перебуваючи на борту "Титаніка", закохані ще не знають, що насувається страшна катастрофа.

"У гонитві за щастям" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

За основі фільму взята історія, що трапилася під час Великої депресії в Америці. Кріс Гарднер залишився без дому та грошей, з маленьким сином на руках, але зміг стати мільйонером. Спершу чоловік жив у громадському туалеті на вокзалі Сан-Франциско, а згодом потрапив на біржу і заробив на маєток.

"Піаніст" (2002)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Це історія про польського піаніста та композитора Владислав Шпільман, який втік з варшавського гетто та вижив. Він переховувався у закинутих квартах, звідки спостерігав за війною. Кілька років музикант жив у складних умовах, аж поки не отримав допомогу від німецького офіцера Вільгельма Гозенфельда.

"Метелик" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

У центрі сюжету – зломник сейфів Анрі Шарр'єр, відомий під прізвиськом "Метелик". Життя головного героя руйнується, коли його несправедливо звинувачують у вбивстві.

"Метелик" отримує довічне ув'язнення й потрапляє на острів Диявола у Французькій Гвіані. Здається, що з цієї каторги вибратися неможливо, проте Анрі прагне свободи, тож вступає у боротьбу із системою.

Який фільм з високим рейтингом подивитися?

Раніше ми писали про фільм "Одне життя", який має рейтинг IMDb 7.5/10, з Ентоні Гопкінсом у головній ролі. Він грає лондонського брокера Ніколаса Вінтона, який врятував сотні дітей, переважно єврейських, з окупованої Німеччиною Чехословаччини перед початком Другої світової війни.