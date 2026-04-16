Які фільми подивитися ввечері?

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

"Ну мам" – це українська сімейна комедія, де висвітлюється тема стосунків між матерями та дітьми, які зіштовхуються з різними випробуваннями. У фільмі показані кілька історій, що переплітаються між собою.

"Гострі картузи: Безсмертний"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Події фільму розгортаються у Бірмінгемі у 1940 році, коли навколо панує хаос через Другу світові війну. До міста з добровільного вигнання повертається Томас Шелбі

Він стикається з найруйнівнішим випробуванням у житті. Під загрозою опиняється майбутнє країни та його родини. Томас повинен протистояти власним демонам і зробити складний вибір.

"Служниця"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет розгортається навколо Міллі Келловей, яка починає працювати служницею у будинку Вінчестерів, де живуть бізнесмен Ендрю, його дружина Ніна та їхня дочка Сесілія.

Здається, що дівчина може нарешті подолати невдачі, які її переслідують, однак робота виявляється не такою ідеальною. Кожен, хто живе у маєтку Вінчестерів, має секрет, який незабаром стане відомим. Проте Міллі також дещо приховує.

Які фільми на реальних подіях подивитися?

"Титанік" – це історія про катастрофу на лайнері, що сталася у 1912 році. У центрі сюжету – Джек і Роуз, які закохується одне в одного і навіть не підозрюють, яка трагедія чекає на них.

"Піаніст" – польський піаніст і композитор Владислав Шпільман утік із варшавського гетто і вижив. Кілька років чоловік жив у складних умовах, поки йому не допоміг німецький офіцер Вільгельм Гозенфельд.

