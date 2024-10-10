Интересное от Netflix: 4 фильма, которые стоит посмотреть вечером
Если выбор фильма на вечер для вас отнимает больше времени, чем сам просмотр, эта подборка для вас. Это ленты, которые можно посмотреть на Netflix, среди которых новинки и популярное.
Редакция Кино 24 собрала фильмы, которые помогут расслабиться и насладиться вечером. От жутких триллеров до комедийных и душевных сюжетов – это кино безупречно завершит день.
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"Кто ты внутри"
Накануне свадьбы друзья собираются в одном доме на большую вечеринку. На пороге появляется гость с чемоданом в руках – забытый друг, которого не ждали. Все присутствующие чувствуют, что оказались в ловушке, вырваться из которой они смогут, полагаясь только на себя.
"Кто ты внутри": смотрите трейлер онлайн
"Платформа"
События испанского научно-фантастического происходят в многоэтажной тюрьме. На каждом этаже есть двое заключенных, а через центр здания проходит шахта, откуда ежедневно спускают еду. Наверху платформа завалена едой, но до самых нижних этажей доходят лишь объедки. Новый заключенный Горенг пытается убедить других сохранить человечность и делиться едой поровну.
"Платформа": смотрите трейлер онлайн
На Netflix уже вышла вторая часть этого фильма – она понравится тем, кто уже видел первую.
"Разведенные"
Прошло уже 20 лет с тех пор, как эта пара решила развестись. Каждый давно идет своим путем, и вдруг они решили получить официальный документ об их разрыве. Однако бывшие супруги сталкиваются с церковными законами, из-за которых они начинают сталкиваться.
"Разведенные": смотрите трейлер онлайн
"Мой ужасный сосед"
Депрессивный ворчун Отто отмежевался от людей и отказался от счастливой жизни после того, как умерла его жена. По соседству вдруг поселяется молодая семейная пара, которая приносит радость в жизнь Отто.
"Мой ужасный сосед": смотрите трейлер онлайн
Поэтому не тратьте время на долгие поиски, а выбирайте один из этих вариантов. Приготовьтесь к киносеансу, который точно оставит след в памяти.