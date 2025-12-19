Вам это понравится: что посмотреть вечером вместо "Холостяка"

Как известно, телевидение и соцсети заполонила программа "Холостяк". Некоторым нужен детокс от историй о Тарасе Цимбалюке и девушках, которые пришли за хайпом.

Поэтому 24 Канал решил подобрать несколько фильмов, которые точно помогут разбавить вечер перед выходными.

Что посмотреть вместо "Холостяка"?

"Ешь, молись, люби", 2010

Рейтинг IMDb: 5,9

Элизабет Гилберт переживает болезненный развод и чувствует внутреннюю пустоту. Она отправляется в путешествие по трем странам: в Италии открывает для себя радость жизни и удовольствие, в Индии ищет духовный покой, а на Бали находит любовь и гармонию. Это фильм – о самопознании, исцелении и смелости начать все с нуля.

"Ешь, молись, люби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красотка", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Успешный бизнесмен Эдвард случайно знакомится с Вивьен – девушкой с непростой жизнью. Он нанимает ее сопровождать его на светских мероприятиях, но постепенно между ними возникают настоящие чувства. Сказочная романтическая история о любви, которая ломает социальные барьеры.

"Красотка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Возлюбленный из будущего", 2013

Рейтинг IMDb: 7,8

Молодой человек узнает, что мужчины в его семье могут путешествовать во времени. Он использует эту способность, чтобы найти любовь и исправить ошибки прошлого. Но впоследствии герой понимает, что настоящее счастье – не в изменении событий, а в умении ценить каждый момент жизни.

"Любимый из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще несколько вариантов, что посмотреть в вечер пятницы:

"Пурпурные сердца";

"Скрытая красота";

"Убеждение";

"К тебе или ко мне".

А знали ли вы, что к просмотру уже доступен "Аватар: Огонь и пепел".