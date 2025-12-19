Вам це сподобається: що подивитися ввечері замість "Холостяка"

Як відомо, телебачення та соцмережі заполонила програма "Холостяк". Декому потрібен детокс від історій про Тараса Цимбалюка та дівчат, які прийшли за хайпом.

Тому 24 Канал вирішив підібрати декілька фільмів, які точно допоможуть розбавити вечір перед вихідними.

Що подивитись замість "Холостяка"?

"Їж, молись, кохай", 2010

Рейтинг IMDb: 5,9

Елізабет Ґілберт переживає болісне розлучення й відчуває внутрішню порожнечу. Вона вирушає у подорож трьома країнами: в Італії відкриває для себе радість життя й задоволення, в Індії шукає духовний спокій, а на Балі знаходить любов і гармонію. Це фільм – про самопізнання, зцілення та сміливість почати все з нуля.

"Їж, молись, кохай": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Успішний бізнесмен Едвард випадково знайомиться з Вів'єн – дівчиною з непростим життям. Він наймає її супроводжувати його на світських заходах, але поступово між ними виникають справжні почуття. Казкова романтична історія про кохання, яке ламає соціальні бар'єри.

"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханий з майбутнього", 2013

Рейтинг IMDb: 7,8

Молодий чоловік дізнається, що чоловіки в його родині можуть подорожувати у часі. Він використовує цю здатність, щоб знайти кохання і виправити помилки минулого. Та згодом герой розуміє, що справжнє щастя – не у зміні подій, а в умінні цінувати кожен момент життя.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще декілька варіантів, що подивитись у вечір п'ятниці:

"Пурпурові серця";

"Прихована краса";

"Переконання";

"До тебе чи до мене".

А чи знали ви, що до перегляду уже доступний "Аватар: Вогонь і попіл".