"Славные ребята" / Фото с сайта imdb
После насыщенной рабочей недели меньше всего хочется смотреть очередную кинематографическую трагедию, разгадывать сложные сюжетные загадки или искать скрытый смысл в финале. Иногда для счастья достаточно удобного дивана, чего-то вкусненького и комедии, после которой не понадобится сеанс психотерапии.
24 Канал подготовил подборку небанальных комедий с харизматичными героями, остроумными диалогами и отчаянными приключениями. Сохраните, чтобы на выходных не тратить полвечера на поиски фильма.
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"Ночные игры", 2028
Жанр: комедия, криминал, детектив
IMDb: 6,9
Макс и Энни обожают проводить вечера за играми в компании друзей. Однажды брат Макса организует необычный квест с похищением и расследованием преступления. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда вымышленное преступление оказывается вполне реальным, а участники игры даже не подозревают, насколько серьезно они влипли.
Почему стоит посмотреть: абсурдные ситуации, непредсказуемые сюжетные повороты, черный юмор и великолепный комедийный дуэт Джейсона Бейтмана и Рэйчел МакАдамс. После этого фильма обычная партия в "Монополию" покажется удивительно безобидным развлечением.
"Ночные игры": смотреть трейлер
"Зависнуть в Палм-Спрингс", 2020
Жанр: романтическая комедия, фантастика
IMDb: 7,4
Беззаботный Найлз и Сара знакомятся на свадьбе, после которой оказываются во временной петле. Теперь они вынуждены бесконечно переживать один и тот же день, экспериментируя со всеми возможными сценариями развития событий. И пока одни люди мечтают, чтобы выходные никогда не заканчивались, главные герои готовы на все, лишь бы наконец наступило завтра.
Почему стоит посмотреть: солнечная атмосфера, небанальная романтика, саркастические диалоги и оригинальный взгляд на отношения. Легкая, но совсем не примитивная комедия, которая оставляет приятное послевкусие.
"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотреть трейлер
"Славные парни", 2016
Жанр: криминальная комедия, боевик, детектив
IMDb: 7,4
Лос-Анджелес, 1970-е годы. Не слишком успешный частный детектив Холланд Марч и наемник Джексон Хили вынуждены объединить усилия, чтобы расследовать исчезновение девушки и загадочную смерть актрисы фильмов для взрослых. Правда, работают они настолько своеобразно, что порой создается впечатление, будто преступники гораздо более компетентны, чем сами детективы.
Почему стоит посмотреть: Райан Гослинг и Рассел Кроу создали удивительно органичный комедийный дуэт. Ретро-эстетика, колоритные персонажи, едкий юмор и криминальные приключения делают этот фильм идеальным вариантом для субботнего вечера.
"Славные парни": смотреть трейлер
"Невыносимое бремя огромного таланта", 2022
Жанр: комедия, боевик, криминал
IMDb: 7,0
Николас Кейдж играет самого себя – актера, переживающего карьерный кризис и испытывающего финансовые проблемы. За миллион долларов он соглашается посетить день рождения своего состоятельного поклонника. Однако приятное путешествие превращается в шпионскую авантюру, когда в дело вмешивается ЦРУ. Теперь актеру придется применить навыки, которые раньше были нужны ему исключительно перед камерой.
Почему стоит посмотреть: Николас Кейдж безжалостно иронизирует над собственной карьерой, а Педро Паскаль придает истории особый шарм. Солнечные пейзажи, абсурдные приключения и великолепная химия между актерами – именно то, что нужно для отдыха.
"Невыносимое бремя огромного таланта": смотреть трейлер
"Каскадер", 2024
Жанр: романтическая комедия, боевик
IMDb: 6,8
После серьезной травмы каскадер Кольт Сиверс возвращается к работе над масштабным блокбастером, режиссером которого является его бывшая возлюбленная. Когда главная звезда фильма загадочно исчезает, Кольту приходится расследовать подозрительное дело, выполнять опасные трюки и параллельно пытаться наладить личную жизнь. И все это, конечно, без возможности попросить дублера.
Почему стоит посмотреть: взрывная смесь романтики, зрелищных трюков, самоиронии и голливудского абсурда. Райан Гослинг и Эмили Блант прекрасно дополняют друг друга, а фильм не перегружает зрителя лишней драмой.
"Каскадер": смотреть трейлер
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