24 Канал підготував добірку небанальних комедій із харизматичними героями, дотепними діалогами та відчайдушними пригодами. Зберігайте, щоб на вихідних не витрачати пів вечора на пошуки фільму.

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"Нічні ігри", 2028

Жанр: комедія, кримінал, детектив

IMDb: 6,9

Макс та Енні обожнюють проводити вечори за іграми в компанії друзів. Одного разу брат Макса організовує незвичайний квест із викраденням та розслідуванням злочину. Однак ситуація виходить з-під контролю, коли вигаданий злочин виявляється цілком реальним, а учасники гри навіть не підозрюють, наскільки серйозно влипли.

Чому варто подивитися: абсурдні ситуації, непередбачувані сюжетні повороти, чорний гумор та чудовий комедійний дует Джейсона Бейтмана і Рейчел Мак-Адамс. Після цього фільму звичайна партія в "Монополію" видаватиметься напрочуд безпечною розвагою.



"Нічні ігри": дивитись трейлер

"Зависнути у Палм-Спрінгз", 2020

Жанр: романтична комедія, фантастика

IMDb: 7,4

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Безтурботний Найлз і Сара знайомляться на весіллі, після якого опиняються в часовій петлі. Тепер вони змушені нескінченно проживати один і той самий день, експериментуючи з усіма можливими сценаріями розвитку подій. І поки одні люди мріють, щоб вихідні ніколи не закінчувалися, головні герої готові на все, аби нарешті настало завтра.

Чому варто подивитися: сонячна атмосфера, небанальна романтика, саркастичні діалоги та оригінальний погляд на стосунки. Легка, але зовсім не примітивна комедія, яка залишає приємний післясмак.



"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивитись трейлер

"Славні хлопці", 2016

Жанр: кримінальна комедія, бойовик, детектив

IMDb: 7,4

Лос-Анджелес, 1970-ті роки. Не надто успішний приватний детектив Голланд Марч та найманець Джексон Гілі змушені об'єднати зусилля, щоб розслідувати зникнення дівчини й загадкову смерть акторки фільмів для дорослих. Щоправда, працюють вони настільки специфічно, що іноді складається враження, ніби злочинці значно компетентніші за самих детективів.

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Чому варто подивитися: Раян Гослінг і Рассел Кроу створили напрочуд органічний комедійний дует. Ретроестетика, колоритні персонажі, дошкульний гумор та кримінальні пригоди роблять цей фільм ідеальним варіантом для суботнього вечора.



"Славні хлопці": дивитись трейлер

"Нестерпна вага величезного таланту", 2022

Жанр: комедія, бойовик, кримінал

IMDb: 7,0

Ніколас Кейдж грає самого себе – актора, який переживає кар'єрну кризу та має фінансові проблеми. За мільйон доларів він погоджується відвідати день народження свого заможного шанувальника. Однак приємна подорож перетворюється на шпигунську авантюру, коли до справи долучається ЦРУ. Тепер акторові доведеться застосувати навички, які раніше були потрібні йому виключно перед камерою.

Чому варто подивитися: Ніколас Кейдж безжально іронізує над власною кар'єрою, а Педро Паскаль додає історії особливого шарму. Сонячні пейзажі, абсурдні пригоди та чудова хімія між акторами – саме те, що потрібно для відпочинку.



"Нестерпна вага величезного таланту": дивитись трейлер

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"Каскадер", 2024

Жанр: романтична комедія, бойовик

IMDb: 6,8



Після серйозної травми каскадер Колт Сіверс повертається до роботи над масштабним блокбастером, режисеркою якого є його колишня кохана. Коли головна зірка фільму загадково зникає, Колту доводиться розслідувати підозрілу справу, виконувати небезпечні трюки та паралельно намагатися налагодити особисте життя. І все це, звісно, без можливості попросити дублера.

Чому варто подивитися: вибухова суміш романтики, видовищних трюків, самоіронії та голлівудського абсурду. Раян Гослінг та Емілі Блант чудово доповнюють одне одного, а фільм не перевантажує глядача зайвою драмою.

"Каскадер": дивитись трейлер

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