24 Канал зібрав три сучасні романтичні комедії, де замість нескінченних страждань – курйозні побачення, службові інтрижки та романтика, від якої не хочеться закочувати очі.

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"Не той Париж", 2025

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,1

Художниця Дон вирішує взяти участь у романтичному реалітішоу, сподіваючись потрапити до Парижа. Однак замість французької столиці опиняється в однойменному містечку в Техасі. Дівчина планує якнайшвидше вилетіти з шоу, але знайомство з привабливим ковбоєм несподівано змінює її плани.

Чому варто подивитися: Красиві ранчо, харизматичний Пірсон Фоде, кумедні побачення та романтична атмосфера. Ідеальний варіант, коли хочеться відпочити, а не розгадувати складні сюжети.



"Не той Париж": дивитись трейлер

"Офісний роман", 2026

Жанр: романтична комедія

IMDb: 5,8

Джекі Круз – впливова керівниця авіакомпанії, яка звикла тримати під контролем усе, крім власних почуттів. Її життя ускладнюється, коли між нею та корпоративним юристом Деніелом спалахує роман. Проблема лише в тому, що службові стосунки суперечать правилам компанії.

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Чому варто подивитися: Дженніфер Лопес у дорогих костюмах, Бретт Голдштейн у ролі харизматичного колеги, флірт просто в офісі та ситуації, після яких кадровому відділу точно знадобиться відпустка.



"Офісний роман": дивитись трейлер

"Французький коханець", 2025

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,2

Популярний французький актор Абель випадково знайомиться з офіціанткою Маріон, яка переживає непростий період. Між ними спалахують почуття, але роман звичайної дівчини зі знаменитістю швидко стає випробуванням. Адже закохатися в кінозірку значно легше, ніж витримати увагу папараці.

Чому варто подивитися: Париж, красиві побачення, французький шарм і Омар Сі із серіалу "Люпен". Легка романтична історія, яка нагадує "Ноттінг Гілл", але з сучасним французьким настроєм.

"Французький коханець": дивитись трейлер

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