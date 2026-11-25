Фільм "Не той Париж" / Фото netflix
Іноді для ідеального вечора достатньо красивих краєвидів, харизматичного красеня та героїні, яка примудряється закохатися в найбільш невідповідний момент. І поки одні режисери змушують глядачів плакати над розбитими серцями, інші нагадують, що кохання може бути веселим, непередбачуваним і навіть трохи безглуздим.
24 Канал зібрав три сучасні романтичні комедії, де замість нескінченних страждань – курйозні побачення, службові інтрижки та романтика, від якої не хочеться закочувати очі.
популярні відео
"Не той Париж", 2025
Жанр: романтична комедія
IMDb: 6,1
Художниця Дон вирішує взяти участь у романтичному реалітішоу, сподіваючись потрапити до Парижа. Однак замість французької столиці опиняється в однойменному містечку в Техасі. Дівчина планує якнайшвидше вилетіти з шоу, але знайомство з привабливим ковбоєм несподівано змінює її плани.
Чому варто подивитися: Красиві ранчо, харизматичний Пірсон Фоде, кумедні побачення та романтична атмосфера. Ідеальний варіант, коли хочеться відпочити, а не розгадувати складні сюжети.
"Не той Париж": дивитись трейлер
"Офісний роман", 2026
Жанр: романтична комедія
IMDb: 5,8
Джекі Круз – впливова керівниця авіакомпанії, яка звикла тримати під контролем усе, крім власних почуттів. Її життя ускладнюється, коли між нею та корпоративним юристом Деніелом спалахує роман. Проблема лише в тому, що службові стосунки суперечать правилам компанії.
Чому варто подивитися: Дженніфер Лопес у дорогих костюмах, Бретт Голдштейн у ролі харизматичного колеги, флірт просто в офісі та ситуації, після яких кадровому відділу точно знадобиться відпустка.
"Офісний роман": дивитись трейлер
"Французький коханець", 2025
Жанр: романтична комедія
IMDb: 6,2
Популярний французький актор Абель випадково знайомиться з офіціанткою Маріон, яка переживає непростий період. Між ними спалахують почуття, але роман звичайної дівчини зі знаменитістю швидко стає випробуванням. Адже закохатися в кінозірку значно легше, ніж витримати увагу папараці.
Чому варто подивитися: Париж, красиві побачення, французький шарм і Омар Сі із серіалу "Люпен". Легка романтична історія, яка нагадує "Ноттінг Гілл", але з сучасним французьким настроєм.
"Французький коханець": дивитись трейлер
Ловіть ще одну добірку романтичних комедій на вечір.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter