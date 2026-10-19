24 Канал зібрав три романтичні комедії з високими рейтингами IMDb, які подарують гарний настрій і нагадають, що кохання – це не завжди про здоровий глузд.

"Це безглузде кохання" (2011)

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,4

Життя Кела перевертається з ніг на голову, коли дружина заявляє про розлучення. На допомогу приходить харизматичний ловелас Джейкоб, який вирішує перетворити невдаху на справжнього підкорювача жіночих сердець. Щоправда, навіть уроки спокушання від Раяна Гослінга не гарантують щасливого фіналу.

Що кажуть критики: Роджер Еберт у своїй рецензії похвалив акторський склад, гумор і щирість історії. Особливо відзначив те, що за всіма любовними непорозуміннями ховається напрочуд добра комедія.



"Це безглузде кохання": дивитись трейлер

"Коханий з майбутнього" (2013)

Жанр: романтична комедія, фантастика.

IMDb: 7,8

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У 21 рік Тім дізнається, що чоловіки в його родині вміють подорожувати в часі. І замість того, щоб змінити історію людства, хлопець вирішує використати суперздібність для пошуків кохання. Пріоритети, як то кажуть, розставлені правильно.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічку хвалять за красиву картинку та щирість, хоча й зауважують, що режисер Річард Кертіс місцями надто захоплюється сентиментальністю.

"Коханий з майбутнього": дивитись трейлер

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" (2025)

Жанр: романтична комедія.

Рейтинг IMDb: 6,5

Бріджит Джонс повертається! Тепер вона виховує двох дітей, намагається оговтатися після смерті чоловіка й знову шукає кохання. І, звісно, без любовних пригод не обходиться. На її горизонті з'являються молодий красень Рокстер та серйозний шкільний учитель. Схоже, навіть після 50 років Бріджит не збирається ставати розсудливою. І правильно, навіщо псувати традицію?

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 88% позитивних рецензій. Оглядачі відзначили блискучу гру Рене Зеллвегер, вдале поєднання гумору та зворушливих моментів. Утім, деякі критики вважають, що франшиза вже починає вичерпувати себе.



"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивитись трейлер

А ще раніше ми вже робили добірку особливих романтичних комедій від Netflix. Трохи гумору, трохи романтики і багато гарного настрою.





