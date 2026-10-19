24 Канал собрал три романтические комедии с высокими рейтингами на IMDb, которые подарят хорошее настроение и напомнят, что любовь – это не всегда здравый смысл.

"Это безумная любовь" (2011)

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,4

Жизнь Кела переворачивается с ног на голову, когда жена заявляет о разводе. На помощь приходит харизматичный ловелас Джейкоб, который решает превратить неудачника в настоящего покорителя женских сердец. Правда, даже уроки соблазнения от Райана Гослинга не гарантируют счастливого финала.

Что говорят критики: Роджер Эберт в своей рецензии похвалил актерский состав, юмор и искренность истории. Особенно отметил, что за всеми любовными недоразумениями скрывается удивительно хорошая комедия.



"Это безумная любовь": смотреть трейлер

"Любимый из будущего" (2013)

Жанр: романтическая комедия, фантастика.

IMDb: 7,8

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В 21 год Тим узнает, что мужчины в его семье умеют путешествовать во времени. И вместо того, чтобы изменить историю человечества, парень решает использовать суперспособность для поиска любви. Приоритеты, как говорится, расставлены правильно.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм хвалят за красивую картинку и искренность, хотя и отмечают, что режиссер Ричард Кертис местами слишком увлекается сентиментальностью.

"Любимый из будущего": смотреть трейлер

"Бриджит Джонс: Влюблена в парня" (2025)

Жанр: романтическая комедия.

Рейтинг IMDb: 6,5

Бриджит Джонс возвращается! Теперь она воспитывает двоих детей, пытается оправиться после смерти мужа и снова ищет любовь. И, конечно же, без любовных приключений не обходится. На ее горизонте появляются молодой красавец Рокстер и серьезный школьный учитель. Похоже, даже после 50 лет Бриджит не собирается становиться рассудительной. И правильно, зачем портить традицию?

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 88% положительных рецензий. Обозреватели отметили блестящую игру Рене Зеллвегер, удачное сочетание юмора и трогательных моментов. Впрочем, некоторые критики считают, что франшиза уже начинает исчерпывать себя.



"Бриджит Джонс: Влюблена в парня": смотреть трейлер

А еще раньше мы уже делали подборку особенных фильмов серии "романтических комедий от Netflix ". Немного юмора, немного романтики и много хорошего настроения.

