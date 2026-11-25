24 Канал собрал три современные романтические комедии, где вместо бесконечных страданий – курьезные свидания, служебные интрижки и романтика, от которой не хочется закатывать глаза.

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"Не тот Париж", 2025

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,1

Художница Дон решает принять участие в романтическом реалити-шоу, надеясь попасть в Париж. Однако вместо французской столицы она оказывается в одноименном городке в Техасе. Девушка планирует как можно скорее уйти из шоу, но знакомство с привлекательным ковбоем неожиданно меняет ее планы.

Почему стоит посмотреть: красивые ранчо, харизматичный Пирсон Фоде, забавные свидания и романтическая атмосфера. Идеальный вариант, когда хочется отдохнуть, а не разгадывать сложные сюжеты.



"Не тот Париж": смотреть трейлер

"Офисный роман", 2026

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 5,8

Джеки Круз – влиятельная руководительница авиакомпании, привыкшая держать под контролем все, кроме собственных чувств. Ее жизнь усложняется, когда между ней и корпоративным юристом Дэниелом завязывается роман. Проблема лишь в том, что служебные отношения противоречат правилам компании.

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Почему стоит посмотреть: Дженнифер Лопес в дорогих костюмах, Бретт Голдштейн в роли харизматичного коллеги, флирт прямо в офисе и ситуации, после которых кадровому отделу точно понадобится отпуск.



"Офисный роман": смотреть трейлер

"Французский любовник", 2025

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,2

Популярный французский актер Абель случайно знакомится с официанткой Марион, которая переживает непростой период. Между ними вспыхивают чувства, но роман обычной девушки со знаменитостью быстро становится испытанием. Ведь влюбиться в кинозвезду гораздо легче, чем выдержать внимание папарацци.

Почему стоит посмотреть: Париж, красивые свидания, французский шарм и Омар Си из сериала "Люпен". Легкая романтическая история, напоминающая "Ноттинг-Хилл", но с современным французским колоритом.

"Французский любовник": смотреть трейлер

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