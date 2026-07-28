24 Канал собрал 5 увлекательных фильмов, после финала которых вам сразу захочется нажать кнопку "повтор", чтобы наконец-то сложить все детали в единую картину.

"Детонатор" (2004)

Двое друзей-инженеров случайно мастерят в гараже настоящую машину времени. Сначала они решают просто чуть-чуть заработать на своем открытии, но через некоторое время быстро теряют контроль над путешествиями. Запутавшись во временных петлях, ребята создают столько своих клонов, что в конце концов перестают понимать, что происходит.

"Детонатор": смотрите трейлер фильма онлайн

"Довод" (2020)

Тайный агент узнает об опасном оружии из будущего, которое способно двигаться назад во времени. Чтобы спасти мир от крушения, ему приходится вступить в бой с жестоким олигархом. Впрочем, ситуацию усложняет то, что события вокруг разворачиваются одновременно в двух направлениях – в прошлом и будущем.

"Довод": смотрите трейлер фильма онлайн

"Малхолланд Драйв" (2001)

Молодая главная героиня приезжает в Голливуд с мечтой об актерской карьере, но неожиданно находит в своей квартире потерявшую память после аварии незнакомку. Пытаясь вместе установить личность девушки, они попадают в водоворот странных событий. Впоследствии история превращается в причудливый сон, где предел между реальностью и фантазиями полностью исчезает.

"Малхолланд Драйв": смотрите трейлер фильма онлайн

"Связь" (2013)

Компания друзей собирается именно в тот вечер, когда над Землей пролетает редкая комета. Вдруг во всем районе исчезает свет, и только в их доме он продолжает гореть. Выйдя на улицу, чтобы рассмотреть все вокруг, герои понимают, что попали в ловушку параллельных миров, где теперь почти невозможно отличить подлинных себя от двойников.

"Связь": смотрите трейлер фильма онлайн

"Остров проклятых" (2010)

Два детектива прибывают на изолированный остров с психиатрической больницей, чтобы расследовать загадочное исчезновение пациентки. Из-за сильного шторма они остаются отрезанными от мира, и главный герой начинает подозревать, что врачи скрывают страшную правду. Однако финальная развязка оказывается совсем не такой, какой он ожидал.

"Остров проклятых": смотрите трейлер фильма онлайн

Иногда самая страшная фантастика – это та, в которую легко поверить. Режиссеры фильмов создали ряд реалистических антиутопий, от которых становится жутко.