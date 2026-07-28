24 Канал зібрав 5 захопливих фільмів, після фіналу яких вам одразу захочеться натиснути кнопку "повтор", щоб нарешті скласти всі деталі в єдину картину.

"Детонатор" (2004)

Двоє друзів-інженерів випадково майструють у гаражі справжню машину часу. Спочатку вони вирішують просто трохи заробити на своєму відкритті, але через деякий час швидко втрачають контроль над подорожами. Заплутавшись у часових петлях, хлопці створюють стільки своїх клонів, що зрештою перестають розуміти, що відбувається.

"Детонатор": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тенет" (2020)

Таємний агент дізнається про небезпечну зброю з майбутнього, яка здатна рухатися назад у часі. Щоб урятувати світ від катастрофи, йому доводиться вступити в бій з жорстоким олігархом. Втім, ситуацію ускладнює те, що події навколо розгортаються одночасно у двох напрямках – у минуле та в майбутнє.

"Тенет": дивіться трейлер фільму онлайн

"Малголланд Драйв" (2001)

Молода головна героїня приїжджає до Голлівуду з мрією про акторську кар'єру, але несподівано знаходить у своїй квартирі незнайомку, яка втратила пам'ять після аварії. Намагаючись разом встановити особу дівчини, вони потрапляють у вир дивних подій. Згодом історія перетворюється на химерний сон, де межа між реальністю та фантазіями повністю зникає.

"Малголланд Драйв": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зв'язок" (2013)

Компанія друзів збирається саме в той вечір, коли над Землею пролітає рідкісна комета. Аж раптом в усьому районі зникає світло, і лише в їхньому будинку воно продовжує горіти. Вийшовши на вулицю, щоб роздивитися все довкола, герої розуміють, що потрапили в пастку паралельних світів, де тепер майже неможливо відрізнити справжніх себе від двійників.

"Зв'язок": дивіться трейлер фільму онлайн

"Острів проклятих" (2010)

Двоє детективів прибувають на ізольований острів з психіатричною лікарнею, щоб розслідувати загадкове зникнення пацієнтки. Через сильний шторм вони залишаються відрізаними від світу, і головний герой починає підозрювати, що лікарі приховують страшну правду. Однак фінальна розв'язка виявляється зовсім не такою, якої він очікував.

"Острів проклятих": дивіться трейлер фільму онлайн

Іноді найстрашніша фантастика – це та, в яку легко повірити. Режисери фільмів створили низку реалістичних антиутопій, від яких стає моторошно.