В материале Кино 24 найдете список лент, которые точно смогут удовлетворить вашего внутреннего кинокритика. Мы подготовили ряд трейлеров и сюжетов, которые помогут выбрать лучший фильм на этот вечер.

Советуем Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

Самые популярные фильмы на Netflix

"Мятежный месяц. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

Фильм продолжает увлекательную историю Коры и других воинов, которые готовы пожертвовать всем, чтобы защитить народ Вельдту и мирный поселок, ставший новым домом для тех, кого изгнал Материнский Мир.

Перед битвой они сталкиваются с правдой о своем прошлом, и каждый из них рассказывает, за что на самом деле они сражаются. Все силы Реалма объединяются в восстании, новые герои встают на защиту, а легенды начинают оживать.

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дятел Вуди отправляется в лагерь"

Эта лента занимает вторую позицию в списке самых популярных.

События разворачиваются вокруг новых приключений безудержного дятла Вуди, который притягивает различные неприятности и часто создает хаос для других жителей леса. Одна из его выходок приводит к его изгнанию из леса, и теперь Вуди должен найти себе новый дом.

"Дятел Вуди отправляется в лагерь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Билет в рай"

Третью позицию по популярности на этой неделе занимает лента с любимой Джулией Робертс. Это комедийная мелодрама о бывших супругах, которые без лишних раздумий, отправляются вместе со своей дочерью на тропический остров, чтобы помешать девушке выйти замуж за местного жителя Бали.

Они пытаются спасти ее от ошибки, которую они сами совершили 25 лет назад. Но удастся ли им это?

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Слезоточивый"

Эта история уже третью неделю подряд держится в списке лучших фильмов на Netflix.

Это рассказ о Нике и Ригеле, которые пережили тяжелое детство. После того как новая семья берет их из приюта, подростки находят неожиданные и непреодолимые чувства, которые связывают их вместе.

"Слезоточивый": смотрите онлайн трейлер фильма

"Что сделала Дженнифер"

Документальная лента, которая вторую неделю держится в списке лучших.

Дженнифер Пен оказалась в ужасной ситуации, когда решила позвонить на 911. Она сообщила о том, что ее родителей убили. С этого началось необычное уголовное дело, что развивалось прямо перед ее глазами. Начиная с того момента, жизнь Дженнифер претерпела переворот, она оказалась в центре событий, которые радикально изменили ее судьбу.

"Что сделала Дженнифер": смотрите онлайн трейлер фильма

В списке самых популярных также оказалась украинская оскароносная лента "20 дней в Мариуполе", которая недавно появилась на стриминговой платформе. Среди фильмов, которые выбирают для просмотра кинолюбители:

"Восьмерка за серебро"

"Мятежный месяц. Часть 1: Дитя огня"

"Ирландское желание"

"Дева против беды"

Выбирайте ленту, которая откликнулась вам и наслаждайтесь вечерним просмотром на Netflix.