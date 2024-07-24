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Советуем Обновленный рейтинг Netflix: 10 сериалов, которые стоят внимания самых требовательных киноманов

Самые популярные фильмы на Netflix

"Вечер игр"

По сюжету, Пия решает пригласить своего нового парня Яна на обычный вечер игр. Она планирует провести время в непринужденной обстановке и еще больше сблизиться с ним. Однако события приобретают неожиданный поворот, когда на вечер появляется бывший Пии. Его неожиданное появление меняет атмосферу встречи и повышает ставки, добавляя напряжения и непредсказуемости в ситуацию.

"Вечер игр": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

История рассказывает о семье Забияк, которая не виделась много лет. Несмотря на то, что в стране идет война, они решают собраться вместе на Пасху в родительском доме. Когда вся семья снова собирается под одной крышей, становится понятно, что за это время они стали почти чужими людьми.

Две сестры и брат, надеясь найти уют и поддержку друг в друге, сталкиваются с неожиданной ситуацией. Их отец ведет себя странно – он строит ракету, намереваясь запустить ее на Москву, чтобы таким образом завершить войну. Семейная встреча становится не только возможностью для восстановления отношений, но и поводом для размышлений над сложной ситуацией, в которой они оказались.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Упаду к твоим ногам"

По сюжету, после провала нового альбома, который он надеялся использовать как возвращение на сцену, рокер решает сбежать от проблем в свой дом на кипрском побережье.

Уединенность и спокойствие, на которые он рассчитывал, оказываются недоступными, когда его уютное уединенное место начинают посещать различные гости. Кроме того, неожиданно в его жизни вновь появляется давняя любовь, что усложняет ситуацию.

Теперь рокер вынужден справиться не только с профессиональными неудачами, но и с напряженными отношениями и восстановленными романтическими чувствами, которые ставят под угрозу его планы на спокойный отдых.

"Упаду к твоим ногам": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в список самых популярных попали такие ленты:

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."

"Семейное дело"

"Наследство"

"Секреты домашних животных"

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

"Гангстер"

"Мать невесты"

Выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше всего и приготовьте попкорн. В этот вечер вы точно не сможете оторваться от своего экрана.