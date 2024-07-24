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Радимо Оновлений рейтинг Netflix: 10 серіалів, які вартують уваги найвибагливіших кіноманів

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Вечір ігор"

За сюжетом, Пія вирішує запросити свого нового хлопця Яна на звичайний вечір ігор. Вона планує провести час у невимушеній обстановці та ще більше зблизитись із ним. Однак події набувають несподіваного повороту, коли на вечір з'являється колишній Пії. Його несподівана поява змінює атмосферу зустрічі та підвищує ставки, додаючи напруги та непередбачуваності до ситуації.

"Вечір ігор": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

Історія розповідає про родину Забіяк, яка не бачилася багато років. Попри те, що в країні триває війна, вони вирішують зібратися разом на Великдень у батьківському будинку. Коли вся родина знову збирається під одним дахом, стає зрозуміло, що за цей час вони стали майже чужими людьми.

Дві сестри та брат, сподіваючись знайти затишок і підтримку один в одному, зіштовхуються з несподіваною ситуацією. Їхній батько поводиться дивно – він будує ракету, маючи намір запустити її на Москву, щоб таким чином завершити війну. Сімейна зустріч стає не лише нагодою для відновлення стосунків, але й приводом для роздумів над складною ситуацією, в якій вони опинилися.

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Впаду до твоїх ніг"

За сюжетом, після провалу нового альбому, який він сподівався використати як повернення на сцену, рокер вирішує втекти від проблем у свій будинок на кіпрському узбережжі.

Відокремленість і спокій, на які він розраховував, виявляються недоступними, коли його затишне відлюдне місце починають відвідувати різні гості. Крім того, несподівано в його житті знову з’являється давнє кохання, що ускладнює ситуацію.

Тепер рокер змушений впоратися не лише з професійними невдачами, але й з напруженими стосунками й відновленими романтичними почуттями, які ставлять під загрозу його плани на спокійний відпочинок.

"Впаду до твоїх ніг": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у список найпопулярніших потрапили такі стрічки:

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

"Сімейна справа"

"Спадок"

"Секрети домашніх тварин"

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

"Гангстер"

"Мати нареченої"

Обирайте фільм, який зацікавив вас найбільше та приготуйте попкорн. Цього вечора ви точно не зможете відірватись від свого екрана.