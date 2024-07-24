10 лучших фильмов на Netflix, от которых в восторге украинские зрители
Источник:Netflix
Если вы до сих пор не можете выбрать, что посмотреть вечером, обновленный рейтинг на Netflix может стать вашим решением. В этой подборке представлен список лент, которые сейчас являются самыми популярными среди украинских зрителей.
Вы сможете найти для себя что-то особенное, ориентируясь на выбор других пользователей платформы. Благодаря этому рейтингу, поиск идеального фильма или сериала для вечернего просмотра станет намного проще.
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Самые популярные фильмы на Netflix
"Вечер игр"
По сюжету, Пия решает пригласить своего нового парня Яна на обычный вечер игр. Она планирует провести время в непринужденной обстановке и еще больше сблизиться с ним. Однако события приобретают неожиданный поворот, когда на вечер появляется бывший Пии. Его неожиданное появление меняет атмосферу встречи и повышает ставки, добавляя напряжения и непредсказуемости в ситуацию.
"Вечер игр": смотрите онлайн трейлер фильма
"Крашанка"
История рассказывает о семье Забияк, которая не виделась много лет. Несмотря на то, что в стране идет война, они решают собраться вместе на Пасху в родительском доме. Когда вся семья снова собирается под одной крышей, становится понятно, что за это время они стали почти чужими людьми.
Две сестры и брат, надеясь найти уют и поддержку друг в друге, сталкиваются с неожиданной ситуацией. Их отец ведет себя странно – он строит ракету, намереваясь запустить ее на Москву, чтобы таким образом завершить войну. Семейная встреча становится не только возможностью для восстановления отношений, но и поводом для размышлений над сложной ситуацией, в которой они оказались.
"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Упаду к твоим ногам"
По сюжету, после провала нового альбома, который он надеялся использовать как возвращение на сцену, рокер решает сбежать от проблем в свой дом на кипрском побережье.
Уединенность и спокойствие, на которые он рассчитывал, оказываются недоступными, когда его уютное уединенное место начинают посещать различные гости. Кроме того, неожиданно в его жизни вновь появляется давняя любовь, что усложняет ситуацию.
Теперь рокер вынужден справиться не только с профессиональными неудачами, но и с напряженными отношениями и восстановленными романтическими чувствами, которые ставят под угрозу его планы на спокойный отдых.
"Упаду к твоим ногам": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в список самых популярных попали такие ленты:
- "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."
- "Семейное дело"
- "Наследство"
- "Секреты домашних животных"
- "Как приручить дракона 3: Скрытый мир"
- "Гангстер"
- "Мать невесты"
Выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше всего и приготовьте попкорн. В этот вечер вы точно не сможете оторваться от своего экрана.